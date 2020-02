El drama del actor Brian Buley: "Me parte el alma no tener plata"

A los 14 años, Brian Buley debutó en el cine de la mano de Luis Ortega, en la película Los santos sucios (2009), y luego en Dromómanos (2012). Fueron sus primeros papeles en la pantalla grande, y el preludio de una fama que llegaría con las primeras tres partes de El Marginal. Brian interpreta a Pedro, uno de los personajes más queridos por el público del clan conocido como la "Sub 21", y aunque ya anunciaron que se filmará una cuarta temporada, él jura que todavía no firmó su contrato.

Además aseguró estar atravesando el peor momento laboral de su vida: "Me parte el alma estar sin trabajo. Me quedé todo el verano paveando pudiendo haber hecho temporada teatral. Es algo problemático porque tengo que mantenerme con el poco dinero que tengo".

Si bien el productor ejecutivo de la serie, Sebastián Ortega, le aseguró que Pedro Pedraza va a ser parte del elenco, el actor confesó estar ansioso por su situación. "No me gusta no tener plata. De chico ya la pasé y la viví, y me destruye tener que repetirlo. Estoy caminando por las paredes. No tenés plata y tratás de llegar al mes para no gastarte todo. Por ahora me mantengo con la pensión no contributiva", confesó. Incluso explicó que aceptaría una propuesta de Marcelo Tinelli para ingresar en el Bailando, pero no por ser cholulo. "Si me llaman acepto, obvio. Me gustaría trabajar, pero no por ser mediático, sino por la necesidad económica", explicó.

Mientras tanto, por Instagram, ve cómo sus compañeros de El Marginal se destacan en distintas producciones, y siente que por algún motivo él no tiene oportunidades. "Debe ser por una cuestión de personajes, eso va en el escritor. Tengo una charla pendiente con mi representante. Por ahora no me llama ni me hace propuestas, y lo entiendo porque tiene varios representados. Pero yo quiero morirme como actor, es lo que me gusta, mi marca registrada", contó.

Aún así, y a días de haberse entregado los premios Oscars, las aspiraciones de Brian pasan no pasan por Hollywood. "Mi sueño es llenar de gente el Luna Park", y explicó que su gran referente en esta materia es Marcelo González, el Chino de la Nueva Luna, quien murió en 2017. La carrera de Brian recién comienza, y su primer corte lo presentó el pasado 17 de enero por Instagram. El tema se llama De cuclillas, y el video clip ya cuenta con 50 mil visitas en Youtube.

Fuente: TN