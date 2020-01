"Tuve que adelantar las vacaciones", afirmó tras el robo de tres soldadoras

Hugo Suárez está indignado luego de que durante el transcurso de la última madrugada, aprovechando la soledad de su taller metalúrgico ubicado en Almafuerte al 800, desconocidos se llevaran herramientas y otras pertenencias de un elevado valor económico.

"Alrededor de 1:30 pasé por el taller y estaba todo bien. Llegué 6:20 a abrir porque tenía un compromiso de trabajo muy importante y quedó trunco porque no me dejaron nada para trabajar", sintetizó a modo de primera reflexión en LA BRÚJULA 24.

Y teorizó en su charla con el periodista Germán Sasso: "Han saltado por un portón que es grande pero accesible. Rompieron un candado y han cargado todo en algún vehículo. Se llevaron una bicicleta que costará unos 30 mil pesos, entre lo más oneroso, una máquina de soldar que cumple cuatro funciones y se alzaron con reguladores, chicotes y otros elementos".

"La máquina pesa 45 kilos, no es tan pesada. Los vecinos se están acercando pero nadie vio nada; es normal por el horario en que se produjo", destacó el damnificado del cuantioso hecho delictivo.

Además, agregó: "Me iba a tomar las vacaciones un poco más adelante pero las adelanto para hoy. Psicológicamente te deja mal, más allá de que uno trata de tomarlo con calma; aún no me cayó la ficha".

"En total son tres las soldadoras que se llevaron, una de ellas es color amarilla y trabaja en cobre y bronce, también hierro y acero inoxidable y funciona con argón. Un taladro de mano marca Bosch con percutor y un televisor LED, entre otros elementos", finalizó desmoralizado.