Un bahiense denunció que le robaron un sable histórico y pide ayuda para recuperarlo

Francisco, un ex combatiente de Malvinas que vive en nuestra ciudad denunció que le robaron en Don Torcuato el sable que le entregaron cuando ascendió a Mayor en la Prefectura.

Según el portal TN, el hombre se dirigió a la mencionada localidad a visitar a su hermana y durante esos días fue víctima de un asalto.

El robo ocurrió el pasado jueves cerca de las 22.30, cuando Francisco estaba con su auto en la puerta de la casa de su hermana y fue abordado por cuatro delincuentes que, a punta de pistola y en medio de amenazas, lo obligaron a entregarles el vehículo. Dos de los ladrones llegaron caminando y los otros dos en moto.

"Yo no me resistí en ningún momento y les entregué el vehículo. Cuando se iban recordé que arriba estaba el sable que me dieron en la Prefectura Naval Argentina cuando me ascendieron a Mayor. Para mí tiene un valor sentimental muy importante y es lo único que me interesa recuperar", contó.

Los ladrones además se llevaron uniformes, una computadora, la billetera, una máquina de fotos y documentación. El auto apareció al otro día, pero vacío.

(Fuente: TN)