Entró a una estación y su camioneta quedó trabada con el techo: aseguran que iba borracho

Un hecho insólito ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de hoy en la estación de servicio que se encuentra ubicada en la esquina de Fitz Roy y Chiclana. Un conductor, que varios testigos aseguraron se encontraba en un visible estado de ebriedad, ingresó al lugar con una camioneta con caja térmica, y quedó atrapado aprisionado contra el techo.

Fuentes oficiales indicaron que no se le pudo hacer control de alcoholemia al chofer del vehículo, ya que no pudo ser identificado por no tener ningún tipo de documentación.

Defensa Civil, policía y efectivos de Control de Tránsito del Municipio debieron trabajar durante 40 minutos para destrabar la camioneta y quitarla del lugar. La misma quedó secuestrada.

Minutos antes un conductor borracho chocó contra un carro

Pocos minutos antes, siendo las 2.50 de la madrugada, un hombre de 50 años que manejaba alcoholizado chocó su auto Volkswagen Passat contra un carro que se encontraba estacionado en calle 19 de Mayo a la altura de Zelarrayan.

Personal de Tránsito le realizó el control de alcoholemia a su conductor, el cual arrojó 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó la guardia de Defensa Civil y policía.