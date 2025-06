Cristina lanzó su primer spot de campaña: "Donde él destruye, ella reconstruye"

Horas después del anuncio, este martes 3 de junio se difundió el primer spot de campaña de Cristina Kirchner, destinado a impulsar su candidatura como diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

El video, de poco más de un minuto de duración, resalta la trayectoria política de la ex vicepresidenta, mencionando los cargos que ocupó desde la presidencia de Néstor Kirchner. Y, además, remarca su papel de "protectora" del pueblo frente a la gestión del presidente Javier Milei.

"Ella fue casi todo. Primera dama. Senadora. Presidenta", resalta una voz en off apenas comienza el spot y luego agrega: "Podría estar en casa, disfrutando sus días. Pero quien lleva la esperanza terca en el pecho, nunca se jubila de la historia".

Confirmando su candidatura a diputada bonaerense, el mensaje sostuvo que "no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades" y "no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande".

"Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo", se agrega en el spot.

La pieza audiovisual, que junto al mensaje muestra fotos de la exmandataria cumpliendo con sus roles políticos y rodeada de gente, concluyó: "Es por vos. Y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado. Con lucha. Con corazón. Con voz".

Al mismo tiempo, este martes en distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires y del territorio bonaerense aparecieron afiches celestes con la firma de la expresidenta en blanco, emulando la tipografía de su libro "Sinceramente", que indican: "Cristina Diputada".

Fuente: Perfil