La Brújula 24 habló con el formador de Franco Mastantuono, la "joya" de Azul que fichó para el Madrid

El profesor de tenis Ignacio Poblet es uno de tantos azuleños que vive días de alegría y nostalgia. Es que Franco Mastantuono, uno de los pibes que él preparó tanto en lo humano como lo deportivo (cuando la "joya" pisaba polvo de ladrillo, antes de su irrupción en el fútbol), es tapa de todos los medios del mundo: con sólo 17 años, acaba de ser fichado por el Real Madrid. El pibe -coterráneo de Matías Jesús Almeyda y Federico Delbonis-, después de vestir la camiseta de River Plate para el Mundial de Clubes, pasará a llevar la casaca del "Merengue". Este viernes, Poblet habló con La Brújula 24 sobre ese "pibito" que él vio crecer.

"Franco empezó con el tenis a los 5 años. Era tan chiquito que a veces carecía de noción de qué edad tenía; un día te decía que tenía 5 y otro 6. Se lo preguntábamos porque notábamos que tenía una predisposición motora importante y eso llamaba la atención. Conmigo estuvo hasta los 12 o 13 años", dijo Poblet a "Hora Pico", con la conducción de Franco Bahl y Walter Gullaci.

"Franquito cumplía con cuatro características importantes: una predisposición motriz terrible. Era muy trabajador, nunca ponía un 'pero' a la actividad que se le proponía. Su temperamento: era muy aguerrido. Y algo que valoramos nosotros: un disfrute por la actividad", agregó.

Primero de la izquierda, Franco Mastantuono junto a Federico Delbonis -también azuleño- tras la consagración de la Copa Davis.

Tras señalar que los padres de "Mastan" no presionaban al chico de ninguna manera, sostuvo: "El pibe se ponía mal cuando no le salían las cosas; ahí le surgía un fuego interior y activaba un plus. Se le explicó cómo pararse dentro de una cancha de tenis y este chiquitín absorbió los conocimientos, demostrando tener visión de juego y anticipación a lo que podía pasar", indicó.

Cuando Mastantuono decide dejar el tenis, contó el profesor, "estaba sexto en el ránking nacional de tenis". "Cuando me enteré que iba a hacer una prueba en River, yo me veía venir lo que pasó. Yo presentía que él iba a aguantarse el quedarse en las pensiones, que es lo que tira un poco para atrás a los chicos del interior. A Matías Almeyda le pasó y eso es algo que tienen que superar si quieren jugar al fútbol. A Franco le sirvió el hecho de haber viajado conmigo para jugar tenis, generando un 'desapego' para no estar siempre junto a sus padres. Son cosas que lo van fortaleciendo", precisó.

