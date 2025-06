Por no tener domicilio en Bahía, bajaron de la ambulancia a un afiliado de PAMI con cáncer

Una madrugada cargada de angustia vivió una familia de Ingeniero White cuando un hombre de edad avanzada, con cáncer de pulmón, necesitó asistencia médica urgente y fue rechazado por una ambulancia por no tener domicilio en Bahía Blanca. Su hijo, Nelson, relató el episodio al aire de La Brújula 24, visiblemente indignado por la falta de respuestas. El paciente, que además sufrió una caída en el baño, debió ser trasladado por su familia tras una larga espera.

“Como a las 2:30 de la madrugada, mi mamá me mandó un mensaje, pero no me contestaba. Me levanté preocupado. Mi papá tiene cáncer de pulmón, mi mamá tiene cáncer de útero. Mi hija me dijo que el abuelo se había caído en el baño”, comenzó relatando Nelson. Al llegar a la vivienda ubicada en Guayaquil 3941, en el barrio Boulevard, encontró a su madre llorando, en medio de un ataque de nervios porque la ambulancia no llegaba. Cuando finalmente arribó, los paramédicos constataron que el paciente tenía la presión alta y decidieron derivarlo. Sin embargo, a unas 20 cuadras del domicilio, la situación dio un giro inesperado.

“El chofer me dijo que no lo podían llevar al Hospital Municipal porque el domicilio del carnet de PAMI era de Chubut. Me dijeron que lo tenía que bajar. Les pedí que me lo devolvieran, lo cargué en mi auto y lo llevé yo mismo”, relató Nelson, molesto. Pero los problemas no terminaron allí. Según su testimonio, en el centro de salud tampoco quisieron atenderlo de inmediato y lo mantuvieron esperando en una silla de ruedas, sin recibir atención médica.

La situación dentro del hospital se tornó aún más tensa. “A las 3:30 pregunté cómo estaba mi papá y la chica de seguridad me respondió de mala gana. Me dijo que ya estaba atendido, pero sin explicarme nada. Me pidió que bajara la voz. Pero mi papá seguía esperando en una silla de ruedas”, agregó Nelson. Luego de discutir con el personal, finalmente lograron que lo atendieran, aunque debió enfrentar nuevos obstáculos por la cobertura médica del paciente.

“El problema es que la mutual está en Rawson, pero él está radicado hace tiempo en Bahía. Lo vienen atendiendo con la misma credencial, y la carpeta médica está acá. Con la salud que tiene, no puede viajar para hacer el cambio de domicilio”, concluyó.

Consultados por La Brújula 24, referentes del PAMI aseguraron que de ninguna manera el protocolo indica que se debe bajar de una ambulancia a una persona en situación de riesgo. Explicaron que, en primer lugar, debe resolverse la cuestión médica, trasladando al paciente al hospital que pueda atenderlo y, recién una vez estabilizado, considerar una posible derivación. Además, confirmaron que se iniciará una investigación para esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, desde el Hospital Municipal le informaron a esta redacción que, efectivamente, la persona tenía fiebre, que le habían realizado una quimioterapia hacía pocos días y que presentaba una descompensación por ese cuadro. Actualmente, se encuentra internado en observación.