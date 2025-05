Tragedia en Coronel Suárez: habló la mujer que avisó a la policía tras un mensaje en redes

Una influencer de Zárate llamada Micaela Galarza fue la persona que recibió los mensajes de la mujer que este viernes terminó matando a su hija de dos años cuando intentaba suicidarse en su casa de Coronel Rosales.

Galarza aseguró que intentó ayudar a la madre, identificada como Antonela Culotta (35), y que no se conocían. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 110 mil seguidores, relató cómo fue su contacto con Culotta y aseguró que le dijo que "trabajaba en negro. La rechazaban por tener una hija pequeña. Su pareja, no la acompañaba ni económica ni emocionalmente. Tenía familia, pero no un entorno presente que contuviera".

"A través de mis videos, se sintió identificada y me habló", dijo la influencer en un video que publicó en Instagram. "A raíz de poder escucharla, ella se abrió conmigo y me comentó que no quería vivir más", agregó.

Galarza refirió también que la madre le comentó de intentos previos de suicidio, que estaba medicada, pero se sentía "agotada, que tenía problemas. Estaba cansada de la vida".

"Gracias a una seguidora, pude sacar su número y gracias a una amiga mía pudimos sacar también desde su número de dónde era. Y no sé si la salvamos, pero hicimos todo lo que pudimos", agregó.

De esa manera logró contactar la policía que al llegar se encontró con la mujer y su hija de dos años desvanecidas. La menor no sobrevivió y la madre está internada recuperándose de la intoxicación.

"Yo sé que hice hasta lo que pude por una persona que no conocía", dijo Galarza en un video posterior en donde agregó que "no juzgo a nadie. Siento que ella pudo salir de ahí, pudo seguir estando viva. Necesita ayuda, sigue necesitando ayuda".

La influencer sumó que "hoy me levanto más fuerte que nunca, no solamente por Anto, sino por todas las mamás que están pasando por lo mismo".