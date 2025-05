Dólares del colchón: cómo usarlos y qué puedo pagar con ellos

El Gobierno eliminó una serie de controles fiscales y lanzó un nuevo régimen impositivo que permite a los argentinos utilizar ahorros no declarados para realizar compras y operaciones sin que salten las alarmas de ARCA (ex AFIP). Los tributaristas advierten que hará falta un cambio en la legislación para generar la confianza suficiente como para que quienes ingresos sus fondos al sistema formal no teman una penalización a futuro y la economía tenga un mayor impulso.

El plan oficial está apoyado en dos patas fundamentales. La primera es que fueron eliminados regímenes de información para consumos personales, operaciones notariales, compra-venta de vehículos usados, pago de expensas, transferencia de inmuebles y consumos relevantes y la elevación de los montos de umbrales para el reporte de operaciones financieras como las transferencias o extracciones de efectivo.

Los contribuyentes que no excedan el monto de $50 millones pero que realicen una inversión o la compra de un inmueble -o cualquier bien registrable- estarán exponiendo ante el organismo recaudador un incremento patrimonial y quedarán sujetos a la fiscalización. Es ahí donde puede jugar la otra pata del plan oficial: un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias

El esquema estará disponible para los contribuyentes -sólo los que tienen rentas dentro de la Argentina- que adhieran para el ejercicio fiscal 2025 y cuyo comienzo es en junio próximo. Los contribuyentes que adhieran dejarán de informar consumos y patrimonio, por lo que solo pagarán impuestos por sus ingresos. El ingreso será opcional. Por lo tanto, ARCA no podrá saber las operaciones por montos superiores a $50 millones ni el incremento patrimonial de quienes se sumen al nuevo régimen.

Qué operaciones quedaron facilitadas

-Transferencias y acreditaciones bancarias, o en billeteras virtuales, por hasta $50 millones al mes y por persona.

-Extracciones de efectivo por hasta $10 millones al mes y por persona.

-Plazos fijos por hasta $100 millones por mes y por persona.

-Compra de bonos y acciones por hasta $100 millones por mes y por persona.

-Compras en supermercados, u otros comercios, por hasta $10 millones por mes y por persona.

Cómo ayuda el nuevo régimen de Ganancias

-Quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias dejarán de informar sus consumos y su patrimonio, por lo que podrán superar sin límite el umbral de $50 millones.

-Los montos no representan prohibiciones de movimientos, pero sí un umbral por el cual el organismo recibe de manera automática un alerta de parte de supermercados, comercios, bancos, sociedades de bolsa, y puede pedir a partir de esa información que el contribuyente demuestre el origen de los fondos, con el fin de asegurarse de que provengan de actividades legítimas y declaradas.

Con información de Infobae