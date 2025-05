El insólito motivo por el que peligra la continuidad del juicio por la muerte de Maradona

El juicio oral por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en San Isidro, peligra ante las acusaciones contra la jueza Julieta Makintach por pasar de ser vocal a presidenta del tribunal sin dar explicaciones, sumado a la presunta creación de un documental sobre el debate oral junto con su hermano.

Este martes debe desarrollarse una de las audiencias más importantes, no solo por las declaraciones, si no también porque se va a decidir si se suspende o no el juicio.

Si el debate continúa sin inconvenientes, el psicólogo Carlos Díaz y los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro, dos acompañantes terapéuticos, van a prestar testimonio.

Fuente: LB24 / NA.