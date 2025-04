Incómodo momento en un consultorio

Consultorio

La semana pasada sucedió en nuestra ciudad una escena que demuestra acaso, uno de los grandes males de la Argentina. La falta de Justicia.

Una mujer llamada Ana acompañó a su amiga Ester a hacerse un estudio médico. Se trataba de una colonoscopía en un consultorio de calle Mitre y Caronti. Tras el procedimiento, mientras la paciente se recuperaba de la sedación, Ana advirtió que el anestesiólogo que había estado a cargo era José Luis Calió, condenado a 2 años y medio de prisión e inhabilitado para ejercer su función profesional.

El escandalo terminó de despabilar a la anestesiada. “Vos sos un caradura, vos deberías estar preso y no trabajando acá. Yo soy la mamá de Mariano Palma”, se despachó Ana. “Lo siento mucho”, alcanzó a responder Calió antes de salir corriendo.

Mariano, el hijo de la mujer estuvo en grave estado como otros cuatro pacientes, que en 2012 contrajeron en el virus de Hepatitis C en la clínica ubicada en Gorriti 371. En tanto, Mónica García Suarez, una de las dueñas de la financiera Pullman, murió a los pocos días del contagio masivo.

La Justicia local comprobó que se trató de una mala praxis y condenó al médico Gustavo Casalini, a la enfermera Gladys Rivadeo y al anestesista Calió a penas inferiores de 3 años. La falta de higiene de los materiales, el escaso personal y la sobrecarga de pacientes atendidos por día fueron las claves del mal proceder de los imputados.

Los tiempos.

Los hechos sucedieron hace 13 años. Los responsables fueron condenados por el juez Rojas en primera instancia. Luego, la Cámara de Apelaciones (en 2020) confirmó la culpabilidad, más allá de modificar la escala penal. La Justicia bahiense, en todas sus esferas, dio por probados los hechos y las responsabilidades. Y ordenó la inhabilitación especial para ejercer la profesión.

Pese a todo, Calió sigue trabajando sin problemas. Aunque moralmente es claramente reprochable, la gran responsabilidad la tiene el “sistema”.

Paradójicamente, el anestesiólogo durmió hasta el expediente, que permanece en un cajón de la Suprema Corte hace ya más de cuatro años. Y como todos saben “hasta que la causa no esté firme” no se cumple; es decir: por aquí no ha pasado nada.



Fake

En medio del show desplegado por la conductora Viviana Canosa la semana pasada, en el que revoleó acusaciones mediáticas contra famosos por trata de personas y pedofilia, pero sin acompañar una prueba seria ante la Justicia, también apuntó a Bahía Blanca.

En medio de una ametrallada de delirios, la periodista de espectáculos aseguró que en nuestra ciudad se robaban las donaciones que habían llegado desde todo el país para los damnificados por la inundación.

Pese a ser una guarangada más en su inflamada verba, algún distraído puede llegar a creer que eso fue así, poniendo en duda no solo el trabajo en conjunto del Estado (Municipal-Provincial-Nacional), sino el esfuerzo honesto y generoso de miles de desinteresados voluntarios y ONGs.

Canosa dijo que “vio” como el “intendente de Bahía” se llevaba los televisores LED para acopiarlos en su casa. La falsa acusación no debería quedar impune. Y su autora debería responder en los tribunales locales.

Todo sucedió la misma semana en que, el propio Presidente de la Nación Javier Milei, elogió el trabajo conjunto realizado en Bahía Blanca tras el desastre. Y elogió al alcalde “pese a ser kirchnerista”. Nuestra ciudad logró el milagro de cerrar la grieta por un momento, y que se vieran fotos inimaginables, como al del gobernador Kicillof junto a Patricia Bullrich coordinando tareas.

Las fake news siempre deben ser repudiadas y señaladas. Pero cuando quien las emite es un “profesional” de la comunicación, además deben ser denunciadas penal y/o civilmente. Hay cosas no se pueden dejar pasar. Y mucho menos en momentos de extrema sensibilidad como la que atravesamos los bahienses.



Financiamiento

El empresario Fabián Gurrado, quien fuera elegido por el término de dos años como prosecretario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), viajará a la ciudad de Washington junto a otras autoridades de la entidad, para asistir a las reuniones de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, en las que estarán presentes autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. Las jornadas inician el próximo lunes 28 y concluirán el primero de mayo.

Gurrado, quien es expresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y exdirector del Consorcio del Puerto, tendrá la posibilidad estar presente cuando se traten temas de suma importantica, como el financiamiento para obras de infraestructura y las actuales políticas que están desarrollando estos organismos en diversas áreas. Por lo tanto, se podrá plantear la posibilidad de obtener créditos por parte de privados para mejorar la infraestructura de Bahía Blanca tras la devastadora inundación, además de generar vínculos directos con los entes multinacionales.



Récord

Un clásico de la semana santa es la venta de la Siempre Verde de Ingeniero White. Sus platos son verdaderos manjares que nadie se quiere perder. Este año, que será recordado por siempre, los voluntarios y los clientes llevaban una carga emocional inevitable. El esfuerzo de muchos de ellos durante la inundación fue clave para salvar las casi tres toneladas de pescado que se acopiaban en las cámaras de frío.

La organización había comprado la misma cantidad de materia prima que en 2024, a pesar de que en ese momento no se había logrado vender la totalidad de sus productos. Esta vez fue diferente: los clientes los vaciaron y solo pudieron abrir hasta el Viernes Santo.

“Íbamos a abrir también el sábado, pero no nos quedó nada para vender”, aseguró “Tucho” Ursino. Y agregó: “Lo tuvimos que publicar en redes para que ya no vengan a comprar. Vendimos el doble que el año pasado. Nunca un jueves se vendió tanto. Estamos muy felices”.



Motochorros

En los últimos días trascendió que la Provincia llevará a cabo una política de seguridad para prevenir delitos vinculados a motochorros. En rigor, lo que se realizaría es una limitación en la cantidad de personas que se pueden trasladar en ese tipo de vehículos. Las motos pasarían a ser para solo una persona en algunos sectores puntuales de ciertos distritos, más cercanos al conurbano.

Por lo pronto, fuentes del Ministerio de Seguridad le aseguraron a esta sección que en Bahía no cambiará nada. “Esta problemática no se ve con tanta frecuencia en la ciudad, además de que desde el Municipio no se hizo ningún pedido especial. Estamos trabajando con ellos de forma muy aceitada, por ejemplo, con la nueva UTOI”.

Esta decisión hizo recordar a otras similares en gobernaciones anteriores, como la del uso de chalecos con patentes impresas, que, dicho sea de paso, tampoco aplicó para Bahía.



Recuerdo

Falleció la semana pasada a los 92 años Adolfo Miguel Brasco, un ilustre vecino whitense. No solo fue el primer radioaficionado de aquella localidad, sino que se convirtió en maestro de muchos que siguieron sus pasos en ese ámbito.

A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Adolfo fue un whitense de ley, siempre vinculado al mundo ferroviario, ya que trabajó casi cuatro décadas en Ferrocarril Roca, hasta la privatización de los 90’s. También fue un entusiasta colaborador de la agrupación scout Don Ernesto Pilling. Su vinculación con las instituciones de bien público de la localidad balnearia y su constante trabajo social siempre serán recordados por sus vecinos. Nuestro pésame a su familia y seres queridos.



Presidenta

Desde este lunes, la Suprema Corte de Justicia bonaerense estará presidida por una mujer: la Dra. Hilda Kogan. Y no es un hecho menor. Se trata de la primera y única mujer en la historia del máximo tribunal de la Provincia.

De acuerdo al sistema de rotación establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires Kogan, que reemplaza a Sergio Torres, estará hasta abril de 2026 en el máximo sillón.

En diálogo con La Brújula, en una de sus escasas entrevistas periodísticas, la cortesana sostuvo: “En 200 años de existencia, soy la primera mujer nombrada, hace 20 años que estoy en la Corte y sigo siendo la única. A esta altura de partido estoy acostumbrada a estar rodeada de hombres y hablar de fútbol. Soy una entendida de todos los equipos, aprendí todo".