La decisión de Damián De Santo y su mujer después de 40 años de amor

El actor reparte sus días entre el cine, el teatro y su emprendimiento de cabañas en Villa Giardino; cómo logró encontrar el equilibrio en lo laboral y en lo personal para no “vivir enojado” Damián de Santo, reconocido actor argentino, vivió una experiencia transformadora tras su participación en "Bake Off Famosos". Su carisma y habilidades culinarias sorprendieron al público, especialmente a las nuevas generaciones que lo identifican como "el señor de Bake Off". Este reconocimiento se suma a su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Su decisión de mudarse a Villa Giardino, Córdoba, fue motivada por razones personales: su esposa, Vanina Bilous, enfrentaba dificultades para llevar a término un embarazo. Al establecerse en las sierras, lograron formar una familia y construir un complejo de cabañas, cumpliendo una promesa hecha en momentos difíciles.

En el ámbito profesional, De Santo continúa activo. Actualmente protagoniza la obra "Una clase especial" junto a Martín Seefeld, una comedia que aborda las complejidades de la vida después de los 50. Además, participa en la película "El beso de Judas", compartiendo pantalla con Alfredo Casero.

En lo personal, Damián y Vanina, tras más de dos décadas juntos, optaron por vivir en casas separadas desde hace dos años y medio. Esta decisión, lejos de indicar una crisis, refleja su deseo de mantener espacios individuales sin comprometer su relación.

Durante su participación en "Bake Off", De Santo compartió una experiencia conmovedora: un incendio forestal en 2020 que casi destruye su hogar en Córdoba. Este evento lo llevó a reflexionar sobre la importancia de reconstruir y valorar lo esencial en la vida.

Su despedida del programa fue emotiva. Agradeció la oportunidad de mostrar una faceta diferente de sí mismo y expresó su deseo de ser recordado con cariño más que con respeto. Su mensaje resonó tanto en sus compañeros como en el público.

Actualmente, De Santo enfrenta desafíos en su emprendimiento turístico debido a una temporada baja en reservas. A pesar de ello, mantiene una actitud positiva y continúa trabajando en nuevos proyectos teatrales y cinematográficos.

En resumen, Damián de Santo ha sabido equilibrar su vida personal y profesional, enfrentando adversidades con resiliencia y manteniendo una conexión genuina con su audiencia. Su paso por "Bake Off" no solo le permitió explorar nuevas habilidades, sino también compartir aspectos íntimos de su vida, fortaleciendo su vínculo con el público.

Fuente: LB24 / Infobae.