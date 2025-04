“No son relatos aislados”: comienza el juicio por jurados contra el masajista acusado de abuso sexual

Este lunes dio comienzo en el Tribunal en lo Criminal N° 3 el juicio por jurados contra Pablo Esteban Sebeca, el masajista acusado de abusar sexualmente de seis clientas. Las audiencias se llevan a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Estomba 34. En el arranque del proceso, tanto el fiscal Marcelo Romero Jardín como el abogado defensor Facundo Rojo ofrecieron declaraciones en el aire de La Brújula 24 y las expectativas en torno al debate oral.

Romero Jardín destacó el impacto de la primera denuncia pública, que motivó a otras mujeres a presentarse. “Sirvió como un disparador el conocimiento público de la primera denuncia. Otras mujeres se animaron, otras lo hicieron cuando ya estaba prescripta la acción y otras no lograron ponerlas en palabras”, expresó. Además, subrayó: “La primera expectativa es que se pueda conformar el jurado y después que se pueda hacer una buena producción de la prueba. Hoy estaríamos en condiciones de que pasen las seis víctimas y en las jornadas siguientes seguiríamos con el resto de la evidencia”.

El fiscal explicó que se trata de “seis víctimas y seis hechos”, y que el testimonio de las denunciantes estará acompañado por “pericias psicológicas” y declaraciones de “personas cercanas a las víctimas que vivieron lo que le pasó a estas mujeres”. Aclaró que “no son relatos aislados” y que también se presentarán “tres personas que también vivieron estos hechos, pero sus denuncias están prescriptas”. Respecto al acusado, aseguró: “Cuando declaren las víctimas, él no va a estar visible, pero podrá escucharlo”. También recordó que en su declaración previa, Sebeca intentó justificar su accionar con argumentos relacionados con la técnica de masajes: “Dio fundamentos que trataron de mejorar su situación, hizo mención a temas de pago y a la técnica de los masajes en las que se necesitaba llegar a ciertas zonas del cuerpo. Desestimamos rotundamente las versiones vertidas”.

En defensa de su cliente, Facundo Rojo reafirmó: “Confío en la inocencia de mi defendido y es lo que haremos en este juicio que elegimos bajo la modalidad de jurados”. Aseguró que Sebeca “ha explicado convenientemente durante su declaración frente al fiscal que hay técnicas que operan en los masajes en los que el profesional tiene que llegar a glúteos o piernas”. Rojo remarcó: “En ningún momento él introdujo ningún dedo en partes íntimas de mujeres ni de hombres a los que les practicó masajes”.

El abogado también señaló que, en su opinión, no hubo abuso: “Son seis las presuntas víctimas, no digo que se hayan puesto de acuerdo, pero descartamos el abuso por el que está acusado”. Como ejemplo, mencionó: “Si una persona iba con una dolencia en la espalda, no se sacaba la parte de abajo de la ropa”. A su vez, hizo referencia a una situación que figura en la causa: “En un momento, hay una de las presuntas víctimas que no le abonó el servicio. Eso obra en la causa, pero en ningún momento dijo que ella denunció por el no cumplimiento monetario de la sesión”.

Finalmente, Rojo explicó que logró el beneficio de arresto domiciliario para Sebeca, quien “tiene varias afecciones, en especial la hipertensión arterial que deriva en otras patologías”. Según precisó, su defendido “estuvo dos meses en la cárcel y como masajista ya no sigue ejerciendo”. Cerró sus declaraciones con una expectativa: “La pena en expectativa es alta, entiendo que así será. Esperemos que se pueda conformar el jurado, que la gente concurra”.