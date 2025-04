Lautaro Martínez fue sancionado en Italia por blasfemia: qué hizo y qué multa deberá pagar

Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán y referente de la Selección Argentina, fue sancionado económicamente por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). La sanción se relaciona con una denuncia por "blasfemia" luego del encuentro que su equipo perdió frente a Juventus el pasado 16 de febrero, por la Serie A. Según el organismo, el delantero profirió expresiones ofensivas que fueron captadas por las cámaras de televisión.

El comunicado oficial de la FIGC, emitido este lunes, sostiene que Martínez "pronunció en dos ocasiones una expresión blasfema como se puede ver con claridad en las imágenes televisadas". Aunque no se especificaron las palabras exactas, la infracción encuadra dentro del artículo 37 del Código de Justicia Deportiva, que sanciona este tipo de conductas con una fecha de suspensión. Sin embargo, tras un acuerdo entre las partes, se resolvió una multa económica de 5.000 euros (unos 5.463 dólares).

La escena que generó la polémica ocurrió al finalizar el partido, cuando las cámaras captaron a Lautaro visiblemente enojado, gritando al aire. Las imágenes levantaron sospechas en la prensa italiana: ¿Qué dijo el delantero? ¿Fue un exabrupto religioso? ¿Merecía algún tipo de sanción? Las dudas dieron paso a una investigación formal por parte de la Fiscalía Federal.

En un primer momento, el jugador surgido en Racing negó haber blasfemado. "Nunca dije esas palabras. Estaba molesto, pero no blasfemé. Trato de enseñar a mis hijos el respeto, este caso me molesta mucho", se había defendido públicamente en febrero. No obstante, en los últimos días se habrían accedido a audios que confirmaron la veracidad de la acusación.

La reglamentación en el fútbol italiano sobre expresiones ofensivas tiene antecedentes recientes. En marzo de 2021, Gianluigi Buffon fue sancionado por una conducta similar, y en agosto de 2023 también fue multado el arquero Stefano Turati, del Frosinone. En ambos casos, las expresiones blasfemas fueron detectadas por registros audiovisuales que sustentaron la sanción.

Aunque la sanción no implica suspensión de partidos, el episodio dejó en evidencia la rigurosidad con la que se aplica el reglamento en la Serie A respecto a los gestos y palabras de los jugadores dentro del campo. Para Lautaro, la multa representa no solo un golpe económico, sino también una advertencia sobre el nivel de escrutinio que rodea hoy a las figuras del fútbol internacional.

Con información de Clarín