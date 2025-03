Causa Frany: la historia secreta

Frany

A la influencer Francisca Pérez Espinosa le llueven las denuncias por haber vendido entradas para el clásico Argentina – Brasil que nunca entregó. Para ser concretos: Frany vendió 1829 tickets y sólo entregó 150. Es decir, apenas el 8 % de las comprometidas.

La joven asegura que es “tan víctima” como los que confiaron en ella y le compraron con toda ilusión una entrada. Dijo que toda la culpa es de Julián Ariel Bisignano, que era el “mayorista” o “proveedor”.

Durmiendo con el enemigo.

Pérez, al parecer, nunca se enteró que Bisignano era un oscuro personaje con múltiples antecedentes de estafas con entradas. Casi que tampoco se enteró que habían sido pareja. Según su explicación todo el problema se originó cuando, luego de la seña del 50% que ya le habían abonado sus compradores, Bisignano decidió aplicar un aumento.

En este punto, vale aclarar que todas las agencias de reventas aumentaron los precios del partido luego de que se conocieran los valores oficiales. Esto suele suceder, pues los revendedores comienzan a ofrecer sus tickets mucho antes de la “oficialización”. Y los precios son especulativos. Es normal que haya reacomodamientos, cuando se trata del “circuito paralelo”.

Pérez relató que se negó a trasladarle a sus compradores un aumento, porque ella ya había acordado un valor y no podía modificarlo a pocos días del partido. Y mucho menos, cuando ya había cobrado una seña.

En estos casos, y por lo general, los revendedores ofrecen devolver la seña. Aquí no sucedió. Frany jura que ya no tenía la plata, que la seña de todos los compradores ya se la había reenviado a Bisignano: unos 280 millones de pesos.

Tres días antes del partido, Frany recibió 150 entradas de las más económicas (populares). Bisignano le exigió la diferencia (por el aumento). Ella, ya asesorada por el abogado Gorg, le abonó unos 7 millones 435 mil pesos extras para recibir las entradas. “Pedí prestado”, repite. Ya en cuenta regresiva, el tiempo pasaba y los compradores no tenían respuestas de Frany. No contestaba el teléfono y ni respondía en sus redes.

La influencer denunció amenazas y sostuvo que Bisignano le mandó matones a su departamento de Palermo y que le aseguró que “si no le daba más plata (el aumento) iba a terminar con un tiro en la cabeza”.

“Con esta gente no se jode. No te das cuenta que estoy hablando con ellos y están ahí esperándote en la puerta, estas entendiendo o no. ¿Quiero la plata hoy a las seis de la tarde o no hay ninguna puta entrada más, se entiende o no?”, habrían sido las palabras de Bisgnano.

Frany, según su versión, no tenía más dinero porque no quiso actualizarles el precio a sus clientes. Bisignano no entregaba las entradas si no era al nuevo valor. Y así 1679 bahienses y la región se quedaron en “Pampa y la Vía”.

La influencer dice que Bisignano se quedó con la plata de la seña y que ella no tiene para devolver ese dinero.

Más allá de las especulaciones y opiniones diversas, la Justicia tendrá la última palabra: Frany fue una víctima más, que perjudicó a terceros sin querer, o es una estafadora lisa y llana.

Para la gran mayoría de los que se quedaron sin poder asistir a la goleada en el Monumental y perdieron la seña no hay dudas. “A mí me cagó Frany. Yo confié en ella y ella me vendió las entradas. Quién está detrás de ella o más arriba no importa. Si es una cadena no sé. Ella es la que me cagó”, son algunas de las expresiones de los damnificados.

Frany en su presentación judicial dice que solo publicitaba la venta de entradas y que se llevaría un porcentaje de lo vendido. Que era Bisignano quien conseguía las entradas “por sus contactos con la AFA”.

Sin embargo, la influencer no hizo el mismo trabajo que venía desarrollando hasta diciembre, que era hacer la publicidad de un producto o evento. En este caso fundó su empresa “Frany Tickets” y ella -y su hermana Martina- vendían a troche y moche. Y como si fuera poco: el dinero de los compradores ingresaba única y directamente a las cuentas de las hermanas.

Cabe la pregunta de por qué, si eran solo “promotoras”, no redireccionaba a los clientes directamente al “dueño” de las entradas. Además, esa intermediación le traerá alguna complicación en ARCA, ya que figura como Monotributista A, una categoría que excede el movimiento millonario. Y un dato intrascendente, casi gracioso, en semejante balurdo: no se emitió una sola factura.

Personas cercanas a Pérez aseguran que “Bisignano la engañó”, que “le vendió espejitos de colores y ella entró”. Si uno aceptara que Frany obró de buena fe, estamos ante una ingenuidad pasmosa. Ya que no hay que pertenecer al mundo del fútbol para darse cuenta que para un partido de altísima demanda, una sola agencia ofreciera un “número ilimitado” de entradas.

Eso es imposible. Cualquiera sabe que ni las agencias más encumbradas y reconocidas podían obtener un cupo de casi 2000 entradas como vendió Pérez.

Línea de tiempo.

El fiscal Gustavo Zorzano deberá corroborar otro dato: si es verdad que Frany mientras seguía ofreciendo entradas (y recibiendo dinero) mientras había dejado de contestarles a los clientes que ya habían abonado la seña. La línea de tiempo será clave, porque ya no podría argumentar “ingenuidad” si se demuestra que, ya sabiendo que “la cosa venía mal”, siguió ofreciendo y vendiendo entradas a nuevos incautos, con los que no podría entregarles nada.

Otro asunto no menos importante es: Frany no sabía que su “socio” tenía causas judiciales por fraudes en el rubro que ella ahora inauguraba. Siendo la influencer top de la ciudad, con un conocimiento insuperable de las redes sociales, nunca googleó el nombre de Bisignano. No suena convincente. Por estas horas, ella misma muestra recortes y notas de diarios digitales que describen las andanzas del hombre.

No hay dudas de que Bisignano es un trucho. Quienes lo conocen aseguran que tenía una vida ficticia “llena de lujos” para “impresionar mujeres y concretar negocios”. Ocupaba una oficina de Puerto Madero. Se lo solía ver almorzando en el Faena y luego pidiendo champagne una habitación a la que llegaba con alguna de sus parejas circunstanciales. Un ejemplar del mismo molde que Juan Ignacio Suris o Leonardo Fariña.

A confesión de pruebas… Y como si todo fuera poco, Bisignano sin que se le mueva un músculo de la cara reveló que las entradas que conseguía para la reventa “eran de sponsors” y de “protocolo”, que no pueden ser comercializadas.

Veremos cómo sigue la historia, pero está claro que el abogado de Pérez deberá esforzase para demostrar que en el accionar de su clienta no hubo dolo, que no se asoció para cometer una estafa y que solo se trató “un negocio que le salió mal”. Que no es victimaria ni que está haciendo un acting como la cree la mayoría, sino que es “una víctima más”.

Hasta el momento tuvo dos apariciones fríamente calculadas. Una cuando leyó el guion elaborado por su hábil letrado Gorg. La otra, una “causal” para las fotografías, en un café de moda de Alem y Sarmiento, que tuvo un solo objetivo: demostrar que no se había fugado de la ciudad como indicaban los rumores.

Esta historia recién comienza.

Fake

A más de tres semanas de sucedido el mayor desastre natural de la historia de la ciudad, hay noticias falsas que siguen dando vueltas por las redes sociales, provocando mayor dolor o malestar al que ya la situación generó.

Así como aún con el agua entre nosotros, se repetía que los muertos eran cientos y que existía una conspiración estatal y paraestatal para esconderlos. O que los edificios del centro de la ciudad estaban a punto de colapsar.

Otra situación que se escuchó hasta el hartazgo fue que “White se inundó porque las compuertas estaban cerradas”. Una de las variantes de ese planteo apuntaba a la empresa Profertil: “Los del Polo cerraron todo para salvarse ellos y nos inundaron a nosotros”.

Para reafirmar el tema se citaba la palabra de un bombero voluntario y una filmación. Incluso, un grupo de abogados se movió la semana pasada en búsqueda de clientes para entablar demandas. Además, una docena de personas increparon a la delegada por este asunto.

El deber del periodismo profesional es buscar la verdad y, en esta era, desmontar operaciones o noticias falsas.

Ingeniero White tiene cuatro grandes vías de escurrimiento. Una es la compuerta de la Ruta 252, que sirve de desagote de la zona del Boulevard. Otra, de dimensiones similares que actúa como drenaje del Saladero.

Esas compuertas tienen un sistema de clapetas, que son unas válvulas en las que un disco se balancea y permite el paso del agua de un lado a otro, pero impide su retorno. Esto fue construido así para evitar que la suba de la marea (pleamar) llegue a la zona urbana.

Las otras dos grandes compuertas son las que desgotan el centro de White: una está en el Consorcio de Puerto y la otra en terrenos de la empresa Profertil.

La versión que más circuló con fuerza fue que Profertil había cerrado deliberadamente la compuerta, lo cual sería ilógico porque la empresa también necesitaba que saliera el agua dulce hacia el mar y no retenerla.

La situación de todas las compuertas se agravó por dos factores. Con la pleamar del viernes por la noche, las clapetas tendían a cerrarse por la presión de la marea. Eran dos corrientes de agua que chocaban y, por consecuencia lógica, generaba que el agua se “apiletara” en White.

Una sabia decisión de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y del intendente Federico Susbielles fue tomar la decisión de romper un tramo de la Ruta 252 para que el agua pudiera salir hacia el mar. Fue sugerencia de históricos vecinos de la localidad, que fue aceptada por las autoridades.

Luego hubo fotos y supuestas denuncias de que “la compuerta de Rubado” estaba sellada. Ese desagote, como tantos otros, quedaron taponados por la basura que arrastraba en agua que llegaba desde Bahía. Pedazos de concreto, autos, troncos y heladeras. Nadie la había bloqueado antes de la lluvia, se obstruyeron por lo que bajaba con el agua.

Algunos malos intencionados tomaron los dichos de un bombero para decir que “las compuertas estaban cerradas” y, en verdad, a lo que se refería el servidor público era al desagote subterráneo de calle Rubado.

Han pasado más de tres semanas de la inundación y Bahía Blanca mostró su mejor cara. La solidaridad entre vecinos y la inconmensurable ayuda de otros pueblos e instituciones que pusieron en marcha el poderoso motor de la reconstrucción. Más allá de algunas excepciones, la política de todos los colores entendió que no era momento de “jugar a la politiquería” y trabajó en conjunto.



UNS

La UNS comenzó sus actividades, aunque sigue extremadamente afectada por las pérdidas que generó el temporal de 7 de marzo. Según pudo averiguar esta sección, la ayuda económica no va tan bien como se esperaba a esta altura. Un ejemplo de ello es la acción de la Fundación de la Universidad para recibir donaciones en el sitio reconstruir.uns.edu.ar.

La idea era que esa campaña fuera orientada principalmente a exalumnos de la casa de altos estudios, y que ellos pudieran hacer el aporte que estuviera a su alcance, pero trascendió que el dinero depositado hasta ahora en la cuenta es mucho menor al que se creía.

En cuanto a la ayuda del Gobierno nacional, por ahora es solo un compromiso de varios cientos de millones de pesos, pero que no se concretó aún en dinero para los fondos de la UNS.

Pero no todas son malas noticias, ya que el primer dinero importante de apoyo a la UNS llegó de otra universidad, la de Mar del Plata, la cual como ya publicó este medio, aportó 100 millones de pesos. En los próximos días se espera que más universidades nacionales concreten ayudas similares.

Por lo pronto, a preparar los libros que la cursada 2025 ya arrancó, a pesar de la inundación.



Inauguración

Se vio un poco retrasada la apertura del local de deco y amoblamiento que abrirá en una tradicional equina de la ciudad, Alem y Florida, debido obviamente a la inundación del 7 de marzo. Debía ser el pasado 28, pero se realizará en breve.

Al respecto, es de destacar el enorme trabajo (e inversión) que la titular de Klash Home Deco, Nancy Sanón, realizó para que el lugar mantuviera su estética clásica. Seguramente hubiera sido más simple demoler, pero primó el compromiso para con la ciudad.

Klash tenía dos locales, uno en el Paseo del Sol, el cual continúa en pie, y el otro en la esquina de 19 de Mayo y 12 de Octubre. A ese se lo llevó el agua, literalmente. “No voy a hacer inauguración en Alem, porque Bahía no está en condiciones de festejar nada.”, comentó Nancy.

Siempre es bueno destacar el esfuerzo de quienes emprenden en la adversidad.



Bahiense destacado

El sacerdote de la Iglesia Católica nacido en Bahía Blanca, Jorge Crisafulli, fue designado en las últimas horas como consejero para las Misiones Salesianas de todo el mundo. “Es un gran honor que la Congregación haya designado a un bahiense para guiar todas las Obras Salesianas Misioneras”, comentaron sus allegados en la ciudad.

Según se informó, las principales responsabilidades del consejero general para las Misiones están bien definidas en el artículo 138 de las Constituciones Salesianas: él “promueve en toda la Sociedad el espíritu y el compromiso misionero. Coordina las iniciativas y orienta la acción de las misiones para que respondan, con estilo salesiano, a las urgencias de los pueblos a evangelizar. También es su tarea asegurar la preparación específica y la actualización de los misioneros”.

El padre Jorge nació el 19 de marzo de 1961, hijo de Salvatore Crisafulli y Gladia Gamberini. Ingresó posteriormente al noviciado “San Miguel” de La Plata, donde emitió los primeros votos religiosos el 31 de enero de 1980, y seis años después, en 1986, los votos perpetuos, en Junín de los Andes. Fue ordenado sacerdote en Bahía Blanca el 5 de mayo de 1990.



Aniversario

Y, hablando de los Salesianos, el pasado 29 de marzo se cumplieron 65 años de la creación del Instituto Superior Juan XXIII. “Ante un nuevo mundo en gestación, nos urge preparar y construir no sobre el odio o la violencia, sino sobre el amor de hermanos de verdad”, fue la frase que dio inicio a una rica historia en educación, tanto para Bahía como para toda la región.

“El pasado 7 de marzo, nuestra querida Bahía Blanca vivió una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente. Como comunidad educativa, nos conmovió, nos tocó de cerca y nos atravesó. Pero también despertó algo profundo: la certeza de que de esta también vamos a salir adelante, como siempre lo hicimos, en comunidad y con el corazón en alto. Como es nuestra CASA, como somos en ‘el Juan’”, reza el comunicado que difundió la institución.