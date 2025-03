Susbielles detalló qué monto de dinero demandará el arreglo del Teatro Municipal

El intendente Federico Susbielles, acompañado por Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires; Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural; Jazmin Lafitte, directora de Asociaciones Civiles y Luján Terni, coordinadora del Instituto Cultural de provincia en Bahía Blanca, anunció las líneas de acompañamiento económico al sector cultural que implicarán un inicio para su reactivación.

Con aportes del Instituto Cultural de la provincia, el Municipio a través de las donaciones recibidas por BahiaxBahia y la CONABIP, serán en total $489 millones de pesos que se dividirán en tres líneas de subsidios: uno para el sector cultural comunitario, otro para trabajadores independientes y otro para las bibliotecas populares.

"En esta situación que estamos atravesando después de la catástrofe, uno puede apoyarse y dar respuesta por todo el trabajo que se hizo previamente. Estamos logrando en poco tiempo activar respuestas a sectores que realmente hoy lo necesitan, relevar y entablar conversación con cada una de las instituciones culturales de Bahía Blanca y en pocos días poder conversar, saber cómo están, articular una respuesta tiene que ver con organización previa que estaba en marcha y con una visión también de lo que la cultura significa para la ciudad", resaltó el jefe comunal y agradeció al personal del Instituto Cultural y al de la Dirección de Asociaciones Civiles, que realiza un gran trabajo en el relevamiento que comprende a las asociaciones civiles, entidades deportivas y al sector cultural en su conjunto.

Según lo relevado hasta el momento, de 154 partícipes del entramado cultural local, incluyendo a centros culturales, salas de teatro, bibliotecas, estudios de enseñanza artística, emprendedores y trabajadores de la cultura independiente y a quienes se inscribieron por medio de MiBahía, 103 sufrieron daños. "El relevamiento va a continuar abierto, vamos a seguir trabajando con sectores de la cultura", destacó Susbielles.

"Todo el fondo que el Municipio ha recaudado por BahiaxBahia va a ser trazado por la consultora internacional Ernst & Young, el equipo de persona jurídica del Municipio va a generar una línea para trabajar en conjunto con cada asociación, institución y artista en los requisitos que vamos a plantear para acceder a los beneficios", explicó.

Por su parte, Florencia Saintout, directora del Instituto Cultural de la provincia, exclamó que "estamos acá llevando adelante una política pública anclada en la solidaridad, la solidaridad con cada uno de las y los bahienses, en términos por supuesto humanos, personales, pero también y fundamentalmente políticos, porque formamos parte de un gobierno que entiende que la solidaridad es un camino que nos une hacia adelante pero que es posible de transitar porque forma parte de lo que somos".

"Un abrazo particular a los sectores de la cultura que no siempre son tomados en cuenta y menos en situaciones como estas, muchas veces ha pasado que la cultura viene después, que queda en un segundo lugar. En esta ciudad eso no ha pasado, quiero remarcar esto porque es mérito de todos los actores locales", agregó.

1 - Subsidio al sector cultural comunitario

Con aportes del Instituto Cultural de la Provincia por $200 millones y $52 millones por parte del Municipio, comprende a:

-Centros culturales

-Salas de Teatro

-Bibliotecas

-Agrupación de Carnaval

Categorías:

-Daño leve: hasta $2.000.000

-Daño medio: hasta $3.000.000

-Daño grave: hasta $5.000.000

2 - Subsidio a trabajadores de la cultura independiente

Con un total de $187 millones, se llegará a:

-Salas de ensayo y estudios de grabación

-Estudios de enseñanza artística privados

-Medios de comunicación / Productoras audiovisuales

-Desarrolladores de videojuegos

-Músicos

-Emprendedores de la infancia

-Artistas escénicos

-Grupos y artistas plásticos

-Medios de comunicación

-Biblioteca Cerri

Categorías:

-Daño leve: hasta $1.000.000

-Daño medio: hasta $3.000.000

-Daño grave: hasta $5.000.000

3 - Subsidio a Bibliotecas Populares

Con un aporte total de $50.000.000 por parte del CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), se destinará 10 millones a cada biblioteca inscripta en el Registro Nacional:

-Biblioteca Pajarita de Papel

-Biblioteca Mariano Moreno

-Biblioteca Roberto Payró

-Biblioteca Rosario Sur

-Biblioteca Bartolomé Mitre

Situación del Teatro Municipal

"Tiene una gran afectación y estamos estimando que va a requerir una inversión de más de 1600 millones de pesos", dijo Susbielles y agregó "quiero traer tranquilidad a todo el sector cultural, sabemos qué significa el Teatro Municipal para Bahía, una vez que estén lo proyectos listos vamos a anunciar cuál es la fuente de financiamiento. El Municipio va a aportar, la Provincia también está comprometida, y hay varias iniciativas solidarias en curso".