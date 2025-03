"Yo también soy víctima, tengo las entradas pero Frany no entregó el dinero"

Julián Bisignano es el proveedor de las entradas que la influencer bahiense Frany Pérez no entregó a quienes las habían adquirido para el partido Argentina-Brasil de este martes en el estadio Munimental. En diálogo con LA BRÚJULA 24, el empresario salió al cruce de los dichos de la joven, quien intentaba desligarse de la responsabilidad de lo sucedido.

"Ella lo único que me pidió que la ayude a gestionar los tickets que ella vendía. Se los consigo a través de sponsors. No pude ver la historia de Instagram porque estoy bloqueado, pese a que no me bloqueó por Whatsapp. Ahí me enteré del comunicado que envió. Las entradas están esperando para ser entregadas a las personas correspondientes pero Frany está con el 50% pendiente de pago de los anticipos y una parte de la seña", expresó Bisignano, en el programa "Bahía Hoy".

Y añadió: "En ningún momento, de mi parte, quise estafar a nadie. Tengo los tickets para ser remitidos a quienes corresponda. Ella venía pidiéndome entradas para otras cosas, se venían entregando y siempre tenía resultados buenos. No sé ahora por qué desapareció. La estoy llamando y le mando mensajes pero no responde. Los sponsors me consiguen las entradas, no se sacan por la página. Lo que ella cobra de dinero no es tema mío. Me pidió ayuda, le di una mano".

Inmediatamente, recalcó que "nunca dije que no se van a entregar las entradas, si me da la plata se las doy, es muy grave de lo que me acusa. Lo único que quise transmitirle a Frany es que no buscaba que se sienta amenazada, solo que sepa que nos van a matar a todos porque ella no da respuesta. Tengo una amiga personal que me comunicó que le había comprado y no le está dando respuesta desde el miércoles. Ahora estoy tratando de darle respuesta en la medida de mis posibilidades".

Julián Bisignano.

"Solo quiero hacer entrega de lo que corresponde y que me pague lo que me debe, en especial a los sponsors. No hice la venta, no sé a quién le vendió y cuánto cobró, lo único que sé es el dinero que debe. Al no responderme y no pagar tengo un margen de horario porque esa plata se la tengo que dar a los sponsors. Soy también un damnificado, un estafado. Lo que quiero es solucionar las cosas, que ella responda con la verdad", consideró Bisignano en otro tramo de la nota radial.

No obstante, sumó que "vi el video de Instagram y habla de que no se van a entregar las entradas, algo que es mentira porque las tengo en mi poder y las voy a enviar cuando me las abone. No sé qué hizo con la plata, solo envió una parte, es una locura que no le responda a las personas. No da la cara ante las personas, es una locura".

"Hace dos años, un influencer, Chapu Martínez, me denunció porque supuestamente no se habían entregado las entradas. En ese momento no se conseguían las entradas y yo quise devolver la plata, pero la gente quería los boletos. Por eso se radicó la denuncia, con una acusación falsa respecto de la suma de dinero porque era por 900 dólares y se devolvieron como corresponde", finalizó, intentando limpiar su imagen.