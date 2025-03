Llegó Marcos Di Palma a Bahía: "No están solos"

Marcos Di Palma, ex piloto de Turismo Carretera, llegó la tarde de este sábado a Bahía Blanca al frente de 11 camiones con donaciones para los afectados por la tormenta que azotó a la ciudad la semana pasada.

El convoy llegó al autódromo, donde lo esperan camionetas previamente contactadas para descargar las donaciones y comenzar la repartición. Mientras se acercaba a la ciudad Di Palma recibió muestras de apoyo de vecinos que agradecieron el gesto solidario que tuvo con la ciudad.

"No están solos", fue su mensaje a los bahienses al ingresar al autódromo. Agregó que "en el dolor, cuando vos te sentís acompañado es más lindo".

"La voy a repartir yo", dijo en una transmisión en vivo por Instagram, acerca de las donaciones en una transmisión en vivo mientras conducía en la entrada de la ciudad. "Son más de 100 toneladas", señaló sobre la ayuda que trajo. "Las vamos a repartir, ya tenemos 20 camionetas con gente que totalmente solidaria, que tienen que filmar cuando suben las cosas y cuando las bajas en cada lado", sumó.

Di Palma recorrió 700 kilómetros desde Arrecifes hasta Bahía Blanca recolectando donaciones para ayudar a las personas afectadas por el devastador temporal. La caravana solidaria comenzó el pasado miércoles con paradas en distintas localidades para cargar los aportes de distintas localidades.

"Estoy sorprendido con lo que es esto. Yo no pensé que iba a llenar el camión mío y terminamos con 11 camiones. Es absolutamente artículos de limpieza, comida, alimentos para animales. No traemos nada de ropa", afirmó y explicó que esos elementos ocupan mucho lugar y que se van a traer en otro viaje.

"Cuando me dicen por qué, les digo que el camino es con la ayuda de todos. Porque yo no hice nada, todo lo hicieron ustedes y lo peor de todo es que creen que gracias a mí y no, fue gracias a todos", dijo entre lágrimas para una audiencia de más de 7.000 personas que lo seguían en vivo en Instagram.