Kicillof anunció créditos, exención de impuestos y pasajes gratuitos

El gobernador Axel Kicillof encabezó esta tarde junto con el intendente municipal una conferencia de prensa para anunciar la continuidad del plan de contingencia que se lleva adelante para la emergencia que enfrenta la ciudad luego de inundaciones que hasta el momento dejaron 16 víctimas fatales, 2 desaparecidos e infinidad de daños y damnificados.

El mandamás provincial realizó importantes anuncios destinados a paliar los efectos del fenómeno climático por un total de 273.000 mil millones de pesos.

Dijo que la Provincia recibió y retransfirió al Municipio, los $10.000 millones que se pidieron a la Nación. Otros de los anuncios destacados pasaron por la creación de líneas de créditos blandos a familias y empresas, comercios y pymes y microempresas con tasas subsidiadas del Banco Provincia, con 12 meses de gracia por hasta 10 millones (familias) y hasta 40 millones (empresas).

También mencionó la creación de un plan de Provincia Compras que permitirá la adquisición de electrodomésticos en 36 cuotas sin interés, destinando recursos por 30.000 millones de pesos.

"Daremos beneficios impositivos. El Inmobiliario Urbano, por un año no se cobrará en Bahía. Respecto de la Patente Automotor, la primera cuota no se pagará en zonas inundadas y luego, por un año fiscal, no pagarán patente aquellos que puedan demostrar afectación del vehículo", dijo Kicillof.

En el rubro transporte confirmó que por 30 días, la provincia se hará cargo de los boletos de las líneas habilitadas en el ejido urbano. "También se instrumentará una línea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación. El plan está destinado a 33.000 hogares que podrán acceder a 800 mil pesos", indicó.

En materia de Educación, estaremos colaborando con mobiliario, kits escolares, delantales y reparación de infraestructura. Y confirmó respecto del transporte público una ayuda extraordinaria: "Durante 30 días corridos la Provincia de Buenos Aires se hará cargo del boleto del transporte público".

"Todavía no es tiempo de balances. La emergencia está cediendo pero todavía tenemos personas evacuadas y la búsqueda de personas desaparecidas. Se vivió una catástrofe sin precedentes. Bahía la volvió a sufrir después de lo que pasaron en 2023. Esto no es ni un castigo bíblico ni de una película de terror; es producto del cambio climático", expresó Kicillof, y agregó: "Hay que prepararse para hechos excepcionales".

El mandatario provincial repasó algunos de los recursos asignados a la situación de emergencia, con el despliegue de más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de distintos organismos provinciales.

Los 10 anuncios de Kicillof

Transferencia solicitada al gobierno nacional. “El mismo viernes, se comunicó el ministro Bianco con el ministro Francos. Le requerimos un mínimo de 10 mil millones de pesos para atender cuestiones de urgencia. La transferencia se realizó y la estamos enviando al municipio, que seguramente mañana los recibirá“, dijo el gobernador.

Líneas de crédito blando del banco de la Provincia de Buenos Aires. Los créditos están destinados a familias, comercios, pymes y microempresas. Son a tasas subsidiadas, más bajas que las tasas de mercado. Tiene 12 meses de gracias. Los montos alcanzan 10 millones de pesos para las familias y hasta 40 millones de pesos para empresas. Provincia compras. Se habilitó una web para la compra de diferentes productos, como electrodomésticos y otros que se han perdido durante la inundación, con 36 cuotas sin interés. Esto implica una inversión de 30 mil millones de pesos en el banco provincia y empieza a estar disponible desde mañana. Beneficios impositivos. Impuesto inmobiliario urbano que no se va a cobrar durante un año en Bahía. En el caso de patentes, no se va a pagar la primera cuota en las zonas inundadas, y luego no van a pagar durante un año los que puedan demostrar alguna afectación. Esto tiene una incidencia de más de 10 mil millones de pesos. Transporte. Durante 30 días el transporte público va a ser gratuito. Línea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación. Se trata de 33 mil hogares de menores ingresos afectados por la inundación. Será de 800 mil pesos. Esto no es un crédito, es un aporte no reembolsable para que puedan reponer al menos parte de lo que se perdió con la inundación. Implica 26 mil millones de pesos. Educación. 7 mil kits escolares con mochilas y guardapolvos para los pibes y pibas, y vamos a empezar inmediatamente la reparación de edificios escolares. Hay algunos afectados levemente, otros gravemente. Seguro la vuelta a clases llevará un tiempo, dijo Kicillof. Salud. Se invertirán 22.000 millones de pesos para reparar y poner en funcionamiento en su totalidad al Hospital Penna. Viviendas. Distribución de insumos y materiales para la construcción. Se trata de una inversión de 5.600 millones de pesos. Infraestructura. Refacción de pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento, con un presupuesto de 8.000 millones de pesos. Además, la reparación de puentes sobre el canal Maldonado (15.000 millones de pesos), la reconstrucción del canal en sí mismo (80.000 millones) y el resto de la infraestructura urbana (75.000 millones).

Susbielles trazó un panorama de la situación

Previamente, Federico Susbielles había destacado que en Ingeniero White ya no hay agua en las calles; "sólo en zona de quintas hay 20 viviendas con presencia de agua".

En General Daniel Cerri, detalló, "bajó mucho entre ayer y hoy y el ingreso a la localidad está despejado". Dijo que en zona de quintas, un grupo de familias optó por permanecer en sus hogares, con asistencia de recursos del Estado.

"Ayer entraron vehículos anfibios de la Marina a la zona de Quintas y hoy con el Ejercito se llevaron recursos a familias que decidiendo permanecer en el lugar, con asistencia", sumó el jefe comunal. "Estamos en una etapa de estabilización y de reparación, buscando recobrar los servicios y llegar a la reapertura de comercios", agregó.

Resaltó que gran cantidad de supermercados pudieron reabrir, con stock limitado, así como subrayó la normalidad del abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio.

Susbielles dijo que la luz superó el 80% de la recuperación de cobertura y aclaró que se espera la llegada del servicio a zonas céntricas, donde se continúa con el desagote de las cámaras de los edificios.

El jefe comunal puntualizó que mañana se iniciará el reparto de alimentos y elementos de higiene en 24 puntos de distribución.