"Intervenir una provincia es una medida extrema, pero lo que pasa en Buenos Aires es vergonzoso"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se encuentra desde este viernes en Bahía Blanca, una visita que se enmarca en relación a la puesta en marcha en la ciudad del nuevo Código Procesal Penal Federal.

No obstante, se expresó con relación a los dichos del Presidente, quien esta mañana propuso una intervención a la Provincia de Buenos Aires, como consecuencia de los hechos violentos entre los que se destaca el crimen de Kim Gómez.

"Con (Javier) Milei y Patricia (Bullrich) venimos hablando del tema, de esta crisis que estamos viviendo. Hoy voy a publicar la gran cantidad de delitos de menores y se van a alarmar, Bahía parece estar protegida, pero hay otros lugares donde no hay reacción. Intervenir una provincia es una medida extrema y excepcional, pero lo que estamos viviendo en el ámbito de Kicillof es vergonzoso", resaltó Cúneo Libarona

Sobre el flamante Código que entrará en vigencia el próximo 5 de mayo, afirmó: "Me fundo en la experiencia, no es una manifestación unilateral, me baso en estadísticas. Logramos 12 provincias y nos faltan otras 12. Recojo de Salta y Jujuy, también de Rosario que en mayo estaba viviendo crímenes y asesinatos. Luego se sumaron otros distritos grandes y hasta la Patagonia".

"Allí, los jueces y los fiscales se encuentran satisfechos y motivados, con juicios que concluyen en 24 horas por acuerdos abreviados y soluciones alternativas. Llega a juicio oral lo realmente útil, solo una serie acotada de causas para que las autoridades puedan abocarse. Narcotráfico, trata y corrupción serán parte de este cambio, al igual que el Régimen Penal Juvenil que hoy está en auge, le vamos a dar las herramientas necesarias a jueces y fiscales para dar un cambio tan enorme", refirió el funcionario.

No obstante, se lamentó: "Lo que me da bronca es que ya la vi, siempre vamos detrás de los hechos, sucedió Cromañón, Bloomberg y después reaccionamos. Acá se veía una criminalidad manifiesta de jóvenes de 13 y 14 años en crisis. Hice un estudio de su capacidad cognitiva y los delitos que cometen. Se presentó en abril y ahora tienen que darse estos hechos para que se hable del tema. La Ley habla de reeducación a partir por ejemplo del deporte, solo se lo saca de la sociedad porque no está preparado ese menor delincuente".

"Hay un ejemplar castigo porque el menor vivo sabe que tiene un escudo de protección, no le tiene miedo a la Policía, ni al Juez ni a la Ley Penal. Si no existe la sanción esto es viva la pepa como ocurre en ciertos lugares de la Provincia. En el Código Penal contemplamos con la máxima energía el uso de jóvenes por parte de mayores. Ocurre en el ámbito del fútbol cuando el adulto delincuente usa al chico para la venta de droga, acotó.

El funcionario del gobierno de Javier Milei mantendrá reuniones con integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones y del Tribunal Oral Federal, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y el intendente municipal Federico Susbielles.

Sobre Lijo y García-Mansilla

La designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, que el presidente Milei decidió por decreto ante la falta de acuerdo político en el Senado, también fue motivo de análisis para Cúneo Libarona.

"Pasó un año, Milei tomó el toro por las astas con el nombramiento de los jueces y fue para adelante. Se necesitaban dos magistrados más, era necesario y legítimo. Cité antecedentes del origen de la norma, fallos que anteceden esta situación. Lijo está en la gatera, no hago futurología pero no hay razón legítima que impida a la Corte su designación. Antes las licencias las daba la Cámara, es un tema administrativo que no he estudiado".

Otras frases del ministro

"En el tema cripto hay una causa judicial. no voy a opinar porque respetamos la independencia de los poderes, me abstengo de hablar de esto. Conozco a Javier Milei hace tiempo y no tengo ninguna duda de que participó en un delito. La reconstrucción de los hechos lo determinará, conozco su espíritu, transparencia y la forma en la que trabaja, no dudo de su honorabilidad

"La falta de fiscales y jueces es un problema, este año promovimos 100 al Consejo de la Magistratura, está en el ámbito del Ejecutivo y luego irá al Congreso. Es como jugar un partido con siete jugadores, te falta un soporte.