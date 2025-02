La tarotista de Charly

Maldonado

Ya en esta sección ha señalado el relanzamiento del Balneario Maldonado y de la creciente afluencia de gente por dos motivos: la mejora de las instalaciones y los bolsillos flacos, que provocó que muchos que antes iban a otros estilos, ahora optarán por este espacio recreativo.

Entre otros bahienses conocidos, este fin de semana se lo pudo ver nada menos que al intendente Federico Susbielles dándose unas zambullidas junto a un par de funcionarios.

De malla oscura, el alcalde dio unas brazadas para intentar demostrar que no está lejos del físico que ostentaba cuando era figura del básquetbol. Pero como esta sección se “deconstruyó” y no habla de cuerpos ajenos, no emitirá veredicto.



Baylac

Quizás muchos no sepan que una de las actividades que realiza María Baylac, la hija artista de Juan Pablo, es el tarot. Es decir, que tira las cartas. Pero esa no es la curiosidad que nos llama a escribir este artículo. Lo trascendente es, quién fue su objeto de estudio hace pocos días.

Resulta que María estaba junto a unos amigos recorriendo Puerto Madero, y se encontró ni más ni menos que a Charly García disfrutando de la pileta del hotel Faena, que lo tiene muy seguido como invitado especial. Ella no se aguantó ver al dios del rock nacional sin acercarse a saludarlo.

Pero no solo hizo eso, sino que también le contó de sus habilidades en cuanto a la predicción, y le preguntó si no quería que le sacara una carta para él. El músico aceptó, y parece que el futuro le sonríe, ya que le tocó la que representa a la Justicia Divina: "La Justicia es Divina. Charly García cumple (años) el 23 de octubre, igual que yo, y quiso sacar su carta de tarot para ver qué le depara este año. Charly, se va a hacer justicia. Bendecidos los que abrimos nuestro corazón y compartimos nuestros dones. Este momento me lo guardo para siempre. Él quiso sacar la carta, porque para que suceda la magia la persona tiene que querer jugar conmigo", compartió la hija de Juan Pablo en su cuenta de Instagram.

"A veces debemos abandonar nuestras pasiones y sólo actuar con nuestro ser racional. ‘Usá la cabeza’, le digo a Charly. Contesta que sí, con dificultades. Muchas veces implica poner orden y cuestiones judiciales en juego. Suele resolverse de manera positiva el conflicto, pero demanda procesos intermedios. Esta carta nos habla de rendirnos a algo más grande, los seres humanos se equivocan. Hay que confiar en que se hará Justicia Divina sobre la terrenal", concluyó María en su posteo.



Carta

Luciano Martos, el canillita, pedaleó dos horas en su bicicleta para llegar al Camino de Circunvalación, y entregarle al gobernador Kicillof y a sus asesores, una carta en la que lo invita a ser “la voz de los jubilados y del millón de niños que no tienen para comer”.

“Ustedes saben que hay muchos abuelos que no tienen la energía y la salud que yo tengo. Un día de casi cuarenta grados, me fui en bici al mediodía, desde mi casa en Villa Italia hasta allá. Nunca usé PAMI. Pero hay otros que lo necesitan y la están pasando muy mal”, contó Martos luego de entregar la misiva de seis carillas. “Mi pelea es para ayudar a los abuelos y a las personas que menos tienen. Nunca voy a parar”.



Peso

Parece que en este último tiempo no se viene haciendo el hincapié necesario en el control del peso de los camiones que transitan por las rutas. Eso se traduce, entre otras cuestiones, en un deterioro más rápido del asfalto. Además, los vehículos con sobrecarga generan más peligro de incidentes viales. Por esas razones, tanto el Gobierno nacional como el provincial, han puesto la lupa en esta cuestión.

Desde la gestión Milei generaron un plan para reacondicionar las balanzas que hay en los caminos. Una que ya comenzó a funcionar es la instalada en el kilómetro 135,5 de la Ruta Nacional 33, en Pigüé. Para ello, hubo que obtener un certificado de verificación de parte del INTI, para que no haya objeciones a la hora de las sanciones. Según explicaron, esta será una de muchas balanzas en las que se va a trabajar.

Por otra parte, en la gestión Kicillof, se espera instalar un total de 30 nuevas balanzas en rutas provinciales. El sentido, además de cuidar el camino y prevenir incidentes viales, es controlar si lo que se declaró como transportado en los camiones se condice con la realidad. Por eso, además de los ministerios de Infraestructura y de Transporte, ARBA es parte del equipo de trabajo para definir, por ejemplo, los lugares a instalarlas. La primera de ellas ya funciona en la localidad de San Vicente.



Liniers

Tal como estaba previsto por estatuto, el jueves pasado se realizó en la sede del Club Liniers (Avenida Alem 1089), la Asamblea General Ordinaria, donde se trató, entre otros temas, la renovación de autoridades, cambiando la conducción después de 11 años.

Fuentes consultadas por esta indiscreta sección mencionaron que más de 60 socios se hicieron presentes en la convocatoria, donde se concretó lo que se preveía: una única lista, la cual está caracterizada con el nombre "Unión Albinegra" tomó las riendas de la institución.

Pedro Peñalva se convirtió en el flamante presidente del "Chivo" y Celeste Halberg en su vice. Maximiliano Cóceres será el secretario, Emiliano Ceravolo (pro-secretario), Giuliano Piro (secretario de actas), Nicolás Moggia (tesorero) y Gustavo Ferreras (pro-tesorero), entre los principales cargos.