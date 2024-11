Final soñada de la Libertadores para el bahiense Facundo Tello

El árbitro bahiense Facundo Tello vivió una jornada histórica al arbitrar la final de la Copa Libertadores, donde, desde el primer minuto, tomó una decisión contundente al expulsar a un jugador de Botafogo, equipo que, a la postre, se coronó campeón.

La templanza de Tello para dictar justicia se mostró también al minuto 40 del primer tiempo cuando anunció un penal para Botafogo, después de la revisión del VAR.

"DESPUÉS DE LA REVISIÓN, EL ARQUERO COMETE UNA FALTA IMPRUDENTE". Facundo Tello le anunció al Más Monumental el PENAL para Botafogo, que luego Alex Telles cambiaría por gol.



Una de las valoraciones positivas hacia la labor del bahiense vino de Sergio Levinsky, columnista de Infobae, quien dijo: "Gran actuación del árbitro argentino Facundo Tello, demostrando que el problema no es lo técnico, sino que los jugadores no se le quejen por todo, no simulen por todo, traten de jugar al fútbol. Cuando eso ocurre, los árbitros argentinos suelen dar la talla".

Además, Tello tuvo otro honor al comienzo del partido, pues la moneda para el sorteo la recibió de la leyenda del tenis, Novak Djokovic, quien está en el país para un partido de exhibición este domingo contra Juan Martín Del Potro.