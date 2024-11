Arañas en Bahía Blanca: cuáles son peligrosas y qué hacer en caso de encontrarlas

Con la llegada del calor, las arañas y otros artrópodos comienzan a aumentar su actividad y ciclo de vida, según explicó Justina Panchuk, becaria doctoral del CONICET en Bahía Blanca y de la Universidad Nacional del Sur, además de miembro del Grupo de Investigaciones Aracnológicas del Sur del CERZOS. En una entrevista reciente, Panchuk brindó información clave sobre estas especies, su comportamiento y cómo manejarlas.

"En esta época, cuando empiezan a aumentar las temperaturas, con primavera y verano, la actividad de las arañas y de los artrópodos en general, como también los

insectos, empiezan a tener más actividad y a aumentar su ciclo de vida y a reproducirse y también a alimentarse más. Es por eso que las vemos más frecuentemente que en el resto de los momentos del año, como es el invierno o el otoño", detalló Panchuk en el programa Nunca es Tarde.

Sobre las imponentes tarántulas que han sido vistas en zonas de Bahía Blanca, como Cabrera y Carrindanga, señaló que se trata de machos adultos que buscan hembras para reproducirse. Estas arañas, conocidas como tarántulas o arañas pollito, son inofensivas para los humanos y las mascotas, aunque pueden impresionar por su tamaño. "Lo mejor es dejarlas seguir su camino; tienen un importante valor ecológico, ya que son controladoras de insectos, como las arañas en general. Si no existieran las arañas estaríamos tapados de insectos", añadió.

"Son de una familia en particular que son arañas grandes, tienen muchos pelos en general, y llegan a tamaños bastante grandes, y tienen, llegan a tamaños bastante grandes, y tienen una particularidad de que viven muchos años, son longevas, los que vemos ahora, en particular, en esta época del año, caminando, son los machos, que empiezan a salir a buscar a hembras para reproducirse", dijo.

La recomendación de la experta es no manipularlas, porque "si llegan a morder, el veneno no es peligroso, pero va a doler porque son arañas grandes y tienen colmillos. Entonces, lo que recomendamos es poner un recipiente boca abajo con un papel, meterlas en ese frasco y liberarlas en un descampado o lejos de la casa y si no, simplemente puede ser con alguna escoba guiarla para que salga".

Respecto a las arañas peligrosas, Panchuk indicó que en Bahía Blanca solo hay dos especies relevantes: la Loxosceles laeta, conocida como araña del rincón, y la viuda negra. "La araña del rincón es de tamaño mediano, dos o tres centímetros, que es de color marrón pardo y hace telas de forma así como irregular. Siempre están atrás de muebles o atrás de cuadros viejos. Pueden representar un peligro si nos muerden. Por eso recomendamos que se sacuda la ropa, que se limpie con regularidad atrás de los muebles, atrás de los cuadros y en caso de encontrarlas podemos sacarlas".

En cuanto a la viuda negra, aseguró que se encuentra fuera de las viviendas, en patios, leña o escombros, y que si bien su veneno es neurotóxico, existe antídoto disponible en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, a donde se puede acudir y se sugiere llevar la araña para que los médicos puedan determinar el tratamiento.

Panchuk también aclaró que otras arañas comunes, como las galponeras y las viudas marrones, no representan riesgos para la salud. Asimismo, enfatizó que la presencia de tarántulas en zonas descampadas no está relacionada con la falta de mantenimiento, sino con su ciclo reproductivo, el cual se repite cada año independientemente del estado del terreno.

Por último, la especialista mencionó que en Bahía Blanca no existen alacranes peligrosos autóctonos.