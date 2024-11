Descubren falsa denuncia de una alumna: "No es perspectiva de género tolerar una mentira"

El 9 de junio de 2022, LA BRÚJULA 24 publicaba que una alumna afirmaba haber sido violada en un pasillo del ex Colegio Nacional por otro estudiante en el interior de dicha institución. La denuncia la había radicado la madre de la adolescente quien, incluso, dio detalles de lo que presuntamente había vivido la menor.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Milena Menichelli, defensora oficial del Fuero Penal Juvenil, desmenuzó los detalles de un hecho que, a todas luces, configura un caso de falsa denuncia: "Actué en la causa hasta mediados de abril del año pasado, cuando nombraron a un abogado particular".

"Quiero recalcar que ya en esa época existía prueba contundente que desmintió el relato de la joven denunciante. En su declaración testimonial, que pedí que se grabe, describe un hecho que habría ocurrido en una circunstancia puntual de tiempo y lugar, pero con la prueba que se produjo se demostró que la chica se encontraba con otras dos personas que las desmienten por completo. No quiero dar detalles, pero puedo decir que su declaración fue desvirtuada", resaltó Menichelli, en su charla con el periodista Germán Sasso y el fiscal Christian Long.

Luego, sumó que "se demostró fehacientemente que en esas mismas circunstancias de tiempo y lugar, el denunciado estaba en otro lugar, con lo cual es imposible la producción del hecho. El chico estaba fuera del colegio con dos compañeros caminando hacia la parada de colectivo, el cual tomó con uno de ellos, algo que quedó acreditado por las cámaras del CeUM. Conseguimos enseguida esa prueba, la conservamos y luego la copia del CD se la entregamos al abogado particular para que la agregue a la causa. No conforme con eso quedó registada la hora en la que tomó el colectivo, con la constancia de la SUBE que estaba a su nombre".

"El chico no pudo volver al colegio, fue terrible. Uno puede conjeturar, sospechar y calcular, pero no sé qué pasó por la cabeza de ella. En general no hablo de estos casos, pero como la mamá de la chica estuvo exponiendo la situación, me animé a salir. En su momento salieron los datos personales del chico y lo amenazaron, por lo que pedimos iniciar una causa contravencional para que se eliminen las publicaciones. Él no podía salir a la calle porque lo amenazaban e insultaban. Por suerte la jueza hizo lugar a nuestra requisitoria", explicitó en otro tramo de la nota radial.

Incluso, recalcó que "él nos decía que no conocía a la chica, estaba desesperado. Tampoco teníamos la fecha exacta porque ella solo daba un período. Todo eso me llevó a presentar una denuncia por falso testimonio agravado contra la chica. La pena en expectativa máxima es de diez años de prisión. En el sistema judicial hay una tendencia a tolerar la mendacidad en declaraciones falsas de mujeres en estas causas, bajo el manto de la perspectiva de género".

"A veces no hay elementos, pero en otros casos se prueba que el hecho no existió, que no se dio lo que se había declarado y se resuelve ese archivo con el argumento de que no hay elementos probatorios para elevar la causa a juicio. Lo mismo ocurre cuando el psicólogo oficial nota ciertas inconsistencias y envía a la declarante a realizar terapia antes de comparecer", sostuvo Menichelli.

Al cierre, la defensora oficial del Fuero Juvenil lanzó: "Tolerar la mendacidad de una mujer contra un varón no es resolver con perspectiva de género, porque eso le puede generar una suerte de muerte civil contra el acusado y ser señalado como 'el abusador'. Hasta hace un mes la causa estaba sin movimiento, me presenté para que se le diera impulso y ahora vi que habían empezado a disponerse actuaciones. A la denunciante no la volví a ver, desde abril del año pasado que no tuve más contacto con la causa".