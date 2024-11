Los Pumas aplastaron a Italia en el primer amistoso de la gira eurpea

Los Pumas lograron una impresionante victoria de 50-18 contra Italia en el primero de sus tres amistosos en Europa, dominando tanto en la primera como en la segunda mitad del partido. El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró una gran capacidad ofensiva, apoyando siete tries y con una excelente efectividad en las patadas de Tomás Albornoz. A pesar de algunas ausencias clave, el equipo argentino se mostró cohesionado y en excelente forma, dejando expectativas altas para sus próximos encuentros en Europa.

La selección argentina se enfrentará a Irlanda y Francia en sus próximas citas, lo que presentará un desafío más exigente que el de Italia. Para el duelo contra Francia, se espera el regreso de Pablo Matera, quien se perdió el primer amistoso debido a una suspensión. Contepomi ha logrado ampliar la base de jugadores de Los Pumas, lo que ha permitido suplir las ausencias de figuras importantes como Emiliano Bofelli, Santiago Carreras y Marcos Kremer sin afectar el rendimiento del equipo.

Desde el inicio del partido, Los Pumas mostraron su superioridad con un ataque arrollador, logrando anotar los primeros puntos rápidamente. Un penal de Albornoz abrió el marcador y una corrida de Juan Cruz Mallía aumentó la ventaja. Italia intentó reaccionar y se acercó al ingoal argentino, pero Los Pumas supieron defender y capitalizar sus oportunidades para mantener el control del juego.

En la segunda mitad, Italia intentó acortar la distancia con un par de penales, pero Argentina respondió con un try de Joel Sclavi tras un line, consolidando su dominio. Los "finishers" o jugadores de refresco de Los Pumas, un concepto clave de Contepomi, mantuvieron la intensidad y permitieron a Argentina seguir ampliando la ventaja, dejando sin opciones a Italia en la parte final del partido.

Los tries continuaron llegando para Los Pumas, destacándose jugadas individuales como la intercepción de Tute Moroni y la posterior apertura para el try de Santiago Cordero. Italia consiguió descontar con un try de Giacomo Nicotera, pero la efectividad de Argentina no se detuvo. Matías Alemanno y Bautista Delguy lograron sumar en los minutos finales, sellando una victoria contundente para el equipo argentino.

Con esta actuación, Los Pumas iniciaron la última ventana del año de manera formidable, demostrando solidez en su juego colectivo y buen desempeño en sus individualidades. Este resultado no solo consolida la confianza del equipo para los próximos partidos, sino que marca un cierre de año prometedor, con miras a un 2025 que luce auspicioso para el rugby argentino.

Con información de Clarín