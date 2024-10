Podrían denunciar al "Canillita" por interrumpir la sesión: "Lo volvería a hacer"

Luego de la controvertida sesión ordinaria del jueves en el HCD, un grupo de concejales --asesorados por un abogado-- están analizando la denuncia penal por la violación al artículo Nº 241 del Código Penal contra Luciano "El Canillita" Martos, al considerar que alteró el orden en un cuerpo legislativo.

"Lo volvería a hacer", sostuvo Martos, en LA BRÚJULA 24, al tiempo que añadió que "uno se siente molesto porque te pelotean como si fuera un niño. Desde 2018 vengo pidiendo que ahorren para las personas que están en situaciones críticas. No es mucho el dinero, pero el tema no lo tocan y dan vueltas, es la cuarta vez ya".

En su charla con el periodista Germán Sasso, agregó que "hablan de privilegios y ellos cobran 3.4 millones de pesos, con un aumento de $170 mil y hay abuelos y abuelas que cobran algo más de $200 mil. Te hablan pedidos de informe, minutas, parecen una pizzería y la gente se cansa, como me cansé yo".

"Tienen el derecho de hacer las denuncias que quieran, después está en la conciencia de cada uno cuántos proyectos presentaron. Si digo que no tengo miedo soy un matón, llegué a esta edad y este momento diciendo la verdad, por qué me voy a esconder. Represento a la gente que no tiene voz. El único que me respondió correctamente fue (Roberto) Arcángel", finalizó.

