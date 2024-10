Acusaciones cruzadas en una mañana escandalosa en el HCD

La mañana del jueves estuvo marcada por el bochorno en el Concejo Deliberante local.

No faltaron las acusaciones cruzadas entre ediles de distintos partidos. Fue un papelón. Todo se originó porque el resto de los bloques no reconocen a Valeria Rodríguez como la presidenta del nuevo espacio, y dicen que es una imposición de la presidenta del cuerpo deliberativo, Marite Gonard.

La primera en tomar la palabra, en contacto con el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, fue la propia Gonard, quien aseguró que no le molestaría dejar el cargo.

"Yo no me peleo con nadie, entiendo y deberían saberlo el resto de los concejales, ellos no pueden interferir en la interna de un bloque. En este momento deberían explicarlo, porque es como se hace a nivel provincial y nacional, como pidió el propio presidente de la Nación. No entiendo por qué acá, concejales de LLA, no quieren que eso suceda", expresó.

Y añadió: "Escuché declaraciones de -Adrián- Jouglard, por ejemplo, que ahora parece que cambio de parecer y opina. Nosotros estamos para trabajar por proyectos de Bahía Blanca, no para las internas de un espacio, como generaron algunos de los integrantes de mi espacio, que han ido votando distinto a lo que se vota a nivel nacional".

"Dos concejales de mi bloque no votaron a la presidencia del Concejo a alguien de mi mismo espacio, es raro", recordó Gonard, quien también se refirió a la posibilidad de que distintos ediles voten para removerla del cargo de presidenta del HCD: "No sé si será así o no, los rumores siempre están. Sería mejor, yo me quedo trabajando como concejal sin tanta labor protocolar. Además, no estoy desesperada por renovar el año que viene".

Por otra parte, se refirió a la denuncia del edil Carlos Alonso, quien días atrás la acusó -a ella y otras dos concejalas- por robarle una cadena de oro. "Es una denuncia falsa, están las cámaras, ni mi nieto que es chiquito dice algo así. Además, es mi espacio, tengo llave para entrar a mi bloque. Se tienen que poner a trabajar y cumplir. No todos asisten a las sesiones, como este señor, es una cuestión de ética. No sé a qué línea representa, habría que preguntarle".

"Nosotros ganamos muy bien en comparación con el esfuerzo que hace la gente, por eso me da mucha vergüenza que estén rosqueando en política. Para mí es muy complicado entender cómo funciona, yo voy a tratar de hacer lo que corresponde como ciudadano". "Ahora estoy entendiendo por qué llegamos a este nivel de país y pobreza, cada uno está pensando en ellos y no en la sociedad de Bahía. Estar pensando si sesionan o no porque se incorporaron concejales a otros bloques es lamentable", consideró.

Valeria Rodríguez, por su parte, dijo que "lo que está sucediendo acá es una resistencia de los sectores que no quieren acompañar al llamado de -Javier- Milei en este proyecto nacional. Hoy se habrán enterado bien que el radicalismo se ha fracturado por esta cuestión, lo mismo PJ. Hay una crisis política que tiene que ver con el momento del cambio que estamos viviendo y Bahía Blanca es un reflejo de eso", remarcó la edil.

Y siguió: "No hay que darle ribetes de escándalo a todo esto, los bahienses nos votaron para que resolvamos sus problemas. Vengo, trabajo con mi agenda, no escucho hablar de nada que no tenga que hablar".

"No tengo mucho más que decir, yo quiero ir a la reunión como corresponde", anticipó.

A su tiempo, el concejal de Avanza Libertad, Juan Martín "Tury" Barrionuevo, comentó: "A principio de año a los escindidos no le dieron prerrogativas. Por eso ellos no podrían tener las prerrogativas y deberán quedar como están. En ese sentido, podría pensarse si quisieran unirse a un bloque, el cual tendría que estar de acuerdo. Es como que -Fabiana- Úngaro viniera a mi bloque y se llame Coalición Cívica. Me parece muy loco que todo sea por imposiciones de alguien, incumpliendo con la reglamentación".

"Nosotros hacemos las reglas para la ciudad, es algo vergonzante, un cachivache todo esto. Yo hoy me sentaré en mi escritorio, que es el único que dice Avanza Libertad. Lo otro es reconocer eso o no. Si no están aceptados en el bloque, no tendrían que tener un nombre", indicó. Y dijo que "un cartel sería lo mínimo, pero el tema es que se asumen dentro de un bloque que no las aceptó, eso tengo entendido de parte de -Carlos- Alonso, que no las aceptó".

"Es terrible que estemos debatiendo estas cosas, con todo lo importante que tendríamos que estar haciendo. Ella -Valeria Rodríguez- no me dijo nada, hará hace dos semanas la leí en una nota contando que podría haber un acercamiento, incluso me nombró a mí. Por eso le dije que me parecía una falta de respeto".

Adrián Jouglard, de Juntos, expresó: "Tenemos todo preparado para sesionar y ayer estuvimos tratando de avanzar en la reunión de labor. Entiendo que estamos para trabajar y hacer cumplir los reglamentos, esa es otra de nuestras responsabilidades. Gonard no cumple con esto último. Los bloques que integran el HCD van a ser los mismos hasta que haya elecciones. Los que se fueron de nuestro bloque no pueden ser aceptados por La Libertad Avanza porque Alonso como presidente no los aceptó".

"Ahí hay un avasallamiento en cuanto a las responsabilidades. Esto afecta el normal funcionamiento del Concejo, rompamos el reglamento y dejémoslo a libre albedrío. Reyes y Linzuain no tienen las mismas prerrogativas que tienen los que se fueron con Gonard, no tienen secretarios, espacio físico, participación en las reuniones de labor parlamentaria y la identificación como bloque consolidado. Solo pedimos que se cumpla con el reglamento. Gonard es presidenta del HCD, nosotros no somos un rango menor, todos tenemos la misma responsabilidad en el mantenimiento de la estructura, no es el reino de ella", aseveró el edil.

En ese mismo sentido, apuntó que "lo que queremos es que el Concejo Deliberante funcione y deje de salir en los medios por temas que no tienen que ver con la política. La reunión de labor parlamentaria es para poder coordinar temas y que la sesión sea ordenada y fluida. El reglamento lo que hace es igualar las condiciones de los concejales, queremos garantizar la institucionalidad del Concejo".

"El tema no es que se hayan ido dos concejales, en algún momento iba a pasar. Si hay gente que tiene otra ideología, puede seguir otra línea. Hay reglas de juego y como en el fútbol, la línea blanca marca que si la pelota sale se va a afuera y eso es así para todos. Nosotros reconocemos a Alonso como presidente de bloque", apuntó.

El libertario Carlos Alonso -la semana pasada denunció que tres concejales le robaron una cadenita y una lapicera-, en tanto, sostuvo: "Me llama poderosamente la atención la falta de ética, moral y desconocimiento que tienen algunos personajes en cuanto a los reglamentos. Vamos a intentar sesionar, es lo que tenemos que hacer, es el leitmotiv de ser concejal. No podemos seguir transitando este camino con la falta de respeto y consideración que están teniendo sobre la institución. Lo del robo lo está llevando adelante el abogado, va por un curso penal e iremos por contencioso-administrativo en lo que tiene que ver con el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Me usurparon la oficina que estaba cerrada con llave, la abrieron con un duplicado y se instalaron con sus pertenencias los concejales que se escindieron de otros bloques".

"El reglamento es bastante claro, todos los concejales electos en una lista podrán agruparse, tener presidente y secretario, los que se escindan no podrán conformar un bloque y tener un nombre. La línea de Nardelli y Moirano presiona a través de Gonard. Ella y su hijo han tenido reuniones con Nardelli y Compagnoni, han comido asados. Ellos pretenden quedarse con la línea pura del Concejo Deliberante que sería yo. Reyes y Linzuain se escindieron del bloque".

Y siguió: "Mi abogado me dijo que me instale en mi oficina, luego de sacar las cosas de los intrusos a una silla del pasillo. Valeria Rodríguez no entra a mi oficina y Sebastián Martínez me dijo que no se lo permita, si ocurre tengo que llamar a la Policía", apuntó.

Además, Alonso explicó que "esto se resuelve cumpliendo con el reglamento, es lo que pretendemos los 20 concejales restantes, para eso se eligió a María Teresa Gonard, creo que ha quedado demostrado que le falta capacidad para llevar adelante el HCD. Si a Reyes y Linzuaín les hizo cumplir el artículo 23 bis, no puede mirar para el costado con los que son de su riñón". "Yo siempre respondí a Javier Milei, incluso cuando me tocó ser el armador antes de que entrara Oscar Liberman en escena, ese es el mandato que la sociedad me impuso a través del voto. El tiempo definirá dónde me quedaré. Incluso, en 2019 ya había comenzado en el liberalismo".

"Gonard dice que habla con los de arriba, pero con el único que habla es con Nardelli, estuve en Casa Rosada por el tema del Corredor Bioceánico y a Marité no solo que no le atienden el teléfono, sino que no la quieren. Y es algo lógico porque en 10 meses tiene escándalos, denuncias por malos tratos, firmas por documentos sin leer, contratación de ñoquis, puso a un empleado del Colegio como director de la OMIC. Quedó demostrado cuando Agüero hizo dos exposiciones pidiéndole que trate bien al personal", añadió.