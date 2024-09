Sofía Clérici podrá blanquear 569 mil dólares, pero quedarán inmovilizados

Aprovechando la Ley de Blanqueo de Capitales, Sofía Clérici, la expareja de la ex pareja de Martín Insaurralde, le pidió a la Justicia que le devuelva los casi U$S600 mil que le incautaron en el marco de la causa que la investiga por enriquecimiento ilícito. Si bien la autorizaron, no podrá tocar ese dinero.

La modelo elevó el pedido al Juzgado Federal de Lomas de Zamora hace algunos días, y en el escrito argumentó que el blanqueamiento ofrecido por el gobierno de Javier Milei tiene fecha de vencimiento, y por tal motivo necesitaba una autorización especial.

El juez Ernesto Kreplak autorizó a que Clérici pueda transferir los U$S569.911 a la cuenta destinada al blanqueo de capitales, pero inmovilizando la totalidad del dinero.

Eso se da porque entiende que “rige el principio de inocencia”, pero al mismo tiempo “el deber del Estado en garantizar los fines del proceso”. Es por eso que, en caso de que la modelo quede imputada, perderá el beneficio del blanqueo.

Anteriormente, ya había realizado una solicitud para que le devuelvan el dinero, argumentando que se trataba de dinero que había ganado en su trabajo como “acompañante de viajes”.

La estrategia de la ex pareja de Insaurralde es plantear que como su trabajo no está regulado, el dinero que ganó está justificado. De esta manera, exige que le liberen los fondos para entrar al blanqueo de capitales, donde no se consulta el origen de los mismos.

El pedido de Clérici fue rechazado tanto por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, que investigan la causa, como por la querella. Ambas partes pidieron que se rechace la solicitud, pero la decisión quedó en manos del juez Kreplak.

