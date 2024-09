Paran los pilotos de líneas aéreas: cuál será el impacto en Bahía

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de nueve horas para este viernes, una semana después de la medida de fuerza que perjudicó a miles de pasajeros, incluyendo a quienes tenían previsto viajar desde o hacia el aeropuerto de Bahía Blanca.

La medida de fuerza regirá de 05 a 14hs., según le confirmó a la redacción de LA BRÚJULA 24 un vocero de Aerolíneas Argentinas. “Estamos cambiando reservas de pasajes para otros días como principal medida, ya que la ventana horaria es amplia y reprogramar o cambiar vuelos de horario, será complejo”, indicó la fuente. “Cuando tengamos cerrado con el comité de operaciones, seguramente informemos los números y el alcance de la afectación”, agregó.

A diferencia de otras medidas de fuerza, el gremio no comunicó con mayor anticipación el horario del reclamo, algo que permitía al pasajero tomar acciones preventivas con relación a sus vuelos.

Sin penalidades por cambio de tickets

Aerolíneas Argentinas, según detalló la empresa en un comunicado, que resolvió levantar las penalidades por cambio de tickets, pudiendo modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras. “Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original”, se indicó.

“En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio”, agregó.

Las medidas anunciadas afectarán a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros.