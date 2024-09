Aseguran que un verdadero Eliseo Basurto demandará a Disney por “El Encargado”

La serie “El Encargado”, protagonizada por Guillermo Francella, se enfrentaría a una denuncia tras haber ofendido a la familia con el mismo apellido que el personaje de Eliseo Basurto. En clave de comedia negra, su protagonista encarna al esforzado conserje de un bloque de pisos de lujo en Buenos Aires, Eliseo, un individuo que esconde algunos esqueletos en el armario. Un hombre de apariencia inofensiva y pacífica que, cuando recibe la noticia de que será expulsado de su empleo y casa en la azotea para construir una “pileta” (piscina), emerge como toda una entidad maquiavélica, un genio del mal con una inteligencia sin igual para enfrentar a los vecinos.

Lo cierto es que la verdadera familia Basurto decidió demandar a Disney + por el mal uso de su nombre. Así lo adelantó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Hay malas noticias para Disney porque se avecina una posible batalla legal. Lo que ocurre acá es que la verdadera familia Basurto (apellido del personaje que encarna Francella en la serie) está en llamas”.

“Es una familia argentina radicada en el exterior, de perfil bajo, que se viene callando hace tiempo y que ya no aguanta más. Hay un problemón interno despiadado con esto”, informó. “Con las primeras temporadas de la serie decidieron no hablar, pero ahora están hartos porque ven que cada vez es peor todo lo que transmite Francella en la serie teniendo su apellido. ‘Nos deja muy mal parados’, me expresaron a mí en las últimas horas”, continuó.

“Hay un Eliseo Basurto que vive en España que hasta ha tenido que desligarse de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram por este tema”, cerró.

Con información de El Día