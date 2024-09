El Gobierno restringe el acceso a la información pública

Con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo publicó el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. El texto redefinió el concepto de “información pública” y también incluyó nuevos requisitos para solicitar datos al Estado. Además, estableció que las autoridades no están obligadas a responder pedidos vinculados con la “esfera típicamente doméstica” de los funcionarios.

En julio, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, había manifestado que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos. El argumento fue la “privacidad” del Presidente. Ahora, el Gobierno oficializó esa posición con el nuevo decreto, pero fue más allá y estableció límites que alertaron a las organizaciones que trabajan en defensa de la libertad de expresión.

Fuentes de Casa Rosada confirmaron que el dictamen de Barra fue el puntapié para este decreto. “Su resolución falló en concreto sobre un pedido de acceso a la información pública y luego se lo trasladó a esta modificación normativa”, explicaron. Además, explicaron que la iniciativa surgió en las reuniones de los equipos de los diferentes ministerios, que se quejaban por la inmensa cantidad de solicitudes y la falta de personal para poder responder a tiempo.

Desde el Gobierno insistieron en que el objetivo es darle “racionalidad” al sistema y se quejaron por las preguntas “tontas”. “El sentido es acotar lo que se entiende como información pública. Hay cuestiones lógicas, como el desempeño de los funcionarios o su patrimonio, pero que yo tenga un perro o dos gatos, que me guste la pizza o las empanadas, no. Te pueden multar o denunciar por no cumplir los plazos y tenés que estar corriendo por un sinsentido”, agregaron.

En Casa Rosada aseguraron que “aquello que sea de interés, va a seguir siendo público” y negaron que la modificación implique un obstáculo al acceso: “Hay que pensarlo así: ahora se está trabajando en una reformulación del régimen laboral. Vos no me podés pedir cuáles son los borradores de la reforma laboral porque se estaría filtrando una información que no está definida y que es parte de un proceso de trabajo y también porque los datos pueden quedar viejos dos días después”.

Fuente: Perfil