La emotiva despedida que le hicieron a un docente que se jubiló: “Es un recuerdo imborrable”

El jueves fue el último día de trabajo de Daniel Cesca en la Escuela Técnica N° 2, de donde se jubiló luego de 37 años de labor docente. Durante la semana recibió muestras de afecto de colegas y exalumnos, pero la verdadera despedida sorpresa lo esperaba al final de la jornada.

Un grupo de egresados, estudiantes actuales y colegas se reunió para hacer lo que fue un homenaje para celebrar las casi cuatro décadas que dedicó a enseñar electrónica y a darles herramientas para la vida a los alumnos que recibió en las aulas.

“No me esperaba para nada lo que pasó ayer, me sobrepasó emotivamente, es un recuerdo imborrable, es para siempre”, dijo en el programa Nunca es Tarde, al recordar lo vivido apenas horas atrás.

Globos, confeti, un banda donde se leía “Soy leyenda” y hasta una corona, fueron parte de la celebración, según se aprecia en un video que se viralizó rápidamente y en el que abundan los comentarios halagadores de muchos exalumnos de Cesca.

Reflexionando sobre su labor durante 37 años, el ingeniero en electrónica destacó que “lo único que hice fue hacer las cosas como me enseñaron mis viejos, como yo le enseñé a mis hijos: lo mejor posible, con el corazón, poniéndole toda la responsabilidad y toda la garra”.

“No me parecía normal lo de anoche (por la celebración), no es que vos lo hacés pensando en la retribución, lo hice para ayudarlos desde el punto de vista del conocimiento y desde lo humano, porque ellos muchas veces necesitan a alguien para conversar. Me manejé siempre con los chicos de 17 a 18 años, que por ahí necesitaban una oreja que los escuchara no solo con la parte del conocimiento, sino también para que se pudieran desenvolver en la vida”, agregó el docente.

En la nota también intervino Isidro, un exalumno de Cesca, y describió a su profesor como “ídolo, estrella, alguien que genera confianza, con esa aura que emana enseñanza y sobre todo que sabe lo que dice y se nota que tiene ganas de enseñar.”