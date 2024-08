Murió el entrenador Sven-Goran Eriksson tras batallar contra un cáncer de páncreas

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento de Sven-Goran Eriksson, ex entrenador sueco que marcó una era, tanto en el fútbol europeo como internacional. Nacido en Sunne en 1948, Eriksson falleció a los 76 años tras una ardua batalla contra el cáncer de páncreas, diagnosticado en enero de 2024.

“Luego de una larga enfermedad, SGE falleció durante la mañana en su casa rodeada de familiares. Los dolientes más cercanos son la hija Lina; su hijo Johan con su esposa Amana y su nieta Sky; padre Sven; su novia Yanisette con su hijo Alcides; hermano Lars-Erik con su esposa Jumnong. La familia pide respeto por su deseo de guardar luto en privado y no ser contactados”, fue el comunicado oficial que se publicó tras la trágica noticia.

En enero de 2024, Eriksson anunció públicamente en la radio sueca P1 que había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas inoperable y que los médicos le habían dado aproximadamente un año de vida. En sus propias palabras, declaró: “Todo el mundo puede ver que tengo una enfermedad que no es buena, y todo el mundo supone que es cáncer, y lo es, pero tengo que luchar contra ella el mayor tiempo posible.”

A pesar de su diagnóstico, Eriksson mantuvo una actitud positiva hasta el final. En declaraciones recogidas por el periódico británico Mirror, expresó: “Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía. No lo lamenten, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público, ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida, y vívela, adiós.”

“La vida no es 100%. He tenido inyecciones durante muchos meses, ahora (los médicos) cambian a pastillas. Hay muchos efectos grandes en la garganta y la nariz, pero eso es parte de ello y puedo vivir con eso. Sé que la vida no durará para siempre. Pero estoy bien”, relató crudamente en el documental biográfico SVEN de Amazon Prime Video

“Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del exentrenador de Inglaterra y del Manchester City, Sven-Goran Eriksson . Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Sven”, publicó la cuenta oficial de la Premier League. “Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Sven-Göran Eriksson , quien dirigió a los Three Lions de 2001 a 2006, a los 76 años. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento. Descansa en paz, Sven. Te extrañaremos mucho”, escribió por su parte la selección inglesa en X (ex Twitter).

Con información de Infobae