Kreplak advirtió que viene un brote de dengue muy grave

El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak criticó al gobierno de Javier Milei por la falta de coordinación nacional para prevenir un nuevo brote de dengue y aseguró que cuando el problema estalle en los próximos meses “será desquiciante para la gente”. La diatriba del funcionario de Axel Kicillof tuvo respuesta nacional. “La salud es una responsabilidad primaria de las provincias”, le contestó Mario Russo, a cargo del área.

“La falta de diálogo del Gobierno con las provincias es una de las partes principales del problema. Si esto sigue de esta manera la parte más seria del problema se va a ver en la próxima epidemia de dengue que probablemente venga muy grave”, advirtió Kreplak.

En diálogo con Futurock, el ministro de Axel Kicillof dijo que por el momento “cada provincia adopta su criterio para abordar el tema” y que la falta de coordinación por parte del Gobierno nacional resultará “desquiciante para la gente”.

“La gente no sabrá qué hacer. No saber si se vacunará, dónde, cómo. Depende de si cruza una calle o no. Estamos en un momento de una gravedad institucional respecto al sistema de salud inusitada. Y lo que viene para diciembre, creemos que es grave”, anticipó Kreplak.

“Este año está pasando algo que ya había sucedido antes. Durante el invierno, seguimos teniendo casos de dengue en el norte argentino. No hubo una campaña de erradicación del dengue en el norte. Tendría que haber habido durante este invierno porque es una responsabilidad nacional -enfatizó-. Enviar todas las fuerzas sanitarias necesarias para erradicar el dengue, porque ahora ya no viene de otros países como sucedía años atrás. Vamos a tener contagios propios y de circulación interna”, opinó.

Kreplak aseguró que en la provincia de Buenos Aires, en un par de semanas tendrá lanzamiento “un plan para darle pelea al dengue”.

La respuesta a Kreplak no tardó en llegar. El ministro de Salud nacional, Mario Russo, publicó un duro hilo en la red social X en el que apuntó que “el gobierno bonaerense miente otra vez”.

El ministro nacional le marcó también la hoja de ruta contra el dengue a su par kirchnerista. “La eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue, y es clave el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo. Es prioritario que la Provincia coordine con los municipios para trabajar en la prevención”, aconsejó Russo.

