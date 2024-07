Millán fue titular, pero Argentina no pudo contra Uruguay

La Selección Argentina Sub 20 perdió 1 a 0 la final del torneo de Alcudia ante Uruguay y se quedó con las ganas de la consagración.

El único tanto del partido lo anotó Germán Barbas al minuto del segundo tiempo.

El bahiense, surgido en La Armonía y actualmente en Independiente de Avellaneda, fue titular pero esta vez no pudo desequilibrar. Igualmente fue clave en el torneo anotando dos goles y dando un par de asistencias.

Argentina integró el Grupo B junto a Valencia, Mauritania, Levante y ADH Brasil. Los dirigidos por Placente obtuvieron tres triunfos (1-0 vs. ADH Brasil, 1-0 vs. Levante y 3-1 vs. Valencia) y un empate (1-1 vs. Mauritania), lo que los clasificó a la semifinal como líderes. Por ello, se enfrentaron al Elche, que fue el segundo del Grupo A. En dicho partido, la Albiceleste se impuso por 3 a 0.