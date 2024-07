Rocío Marengo, indignada con otra denuncia que recibió su pareja

La modelo bahiense Rocío Marengo hizo declaraciones reveladoras sobre la batalla legal que sigue su actual pareja, Eduardo Fort, y su ex Karina Antoniali, por la cuota alimentaria de sus tres hijos y su divorcio.

Marengo se pronunció en medio de las acusaciones legales que Antoniali le adjudica al empresario chocolatero respecto a que él no estaría cumpliendo adecuadamente con las obligaciones alimentarias y económicas que tiene como padre, y destacó la complejidad de este prolongado conflicto judicial: “Lo judicial está bien, pero hace muchos años Edu habla con su ex pareja a través de sus abogados”.

La modelo confesó que la ex pareja de Eduardo Fort le envió nuevas demandas al empresario y explicó, indignada, de qué se tratan: “Siempre hay algo nuevo en cuanto a lo judicial. La vez pasada le mandó una carta documento pidiendo unos platos, después por un cuadro. No sé qué pasó con eso”.

“La vida es una sola. Después de diez años no podes pedir unos platos pero hay gente que es así, y hay abogados que llevan adelante esas causas”, agregó Marengo, reflejando su frustración por la prolongación de los conflictos no solo económicos, sino también personales.

🔴Rocío Marengo: sigue en guerra con la ex de Eduardo Fort



Cc @Intrusos pic.twitter.com/2I62LPa2iI — América TV (@AmericaTV) July 3, 2024

Fuente: LB24 / Pronto.