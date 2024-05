Otra vez sopa

Denunciado

Otra vez, el juez de Ejecución Onildo Stemphelet es noticia. El año pasado fue objeto de un juicio político por haber protagonizado un escándalo en un prostíbulo.

Con un empate en los votos, en el que el presidente de la Suprema Corte votó por su destitución, el Jury absolvió al magistrado.

Ahora, una denuncia interpuesta la semana pasada podría volver a pasar por un juzgamiento similar. Esta vez, no por sus conductas fuera del despacho sino por sus fallos.

Según pudo saber esta sección, el fiscal general Juan Pablo Fernández elevó a la Procuración una serie de resoluciones en los que violaría la ley para otorgarle distintos beneficios a asaltantes, abusadores y narcos.

“El juez Stemphelet pretexta un control de constitucionalidad y convencionalidad, según sus propios parámetros de Justicia, con los que analiza con una ligereza inusitada y violando la Constitución Nacional y Provincial.

Fernández señala que, “probablemente a modo de vindicta personal por haber sido enjuiciado, ya que previamente a la suspensión en el cargo no habría resuelto casos similares del mismo modo. Stemphelet no se ha sentido vinculado a la ley”.

En la presentación se enumeran una veintena de casos como prueba de las supuestas irregularidades.

La semana pasada, la mamá de la joven Daiana Herlein, había estallado en las redes contra el juez por las salidas transitorias del exfuncionario Marcelo Caramelli. Su abogada, María Laura Bentivegna, ya preparó una dura apelación ante la Cámara reclamando que se revoque el fallo.

A esta altura de los acontecimientos, cabe preguntarse si al magistrado no le gustará ser el centro de la escena. Si no, no se entiende.



Mistela

El viernes por la tarde se produjo un choque en Washington y Alberdi, pleno centro de Villa Mitre. Allí impactaron un Chevrolet Corsa, conducida por un hombre de 77 años, y una moto Corven, al mando de una mujer de 59 años.

El accidente fue sin consecuencias graves. La ambulancia del SAME que llegó hasta el lugar consideró que no era necesario trasladar a la motociclista, ya que solo había sufrido unos raspones.

Mientras Defensa Civil y Policía cumplían cortaban el tránsito y corrían los vehículos, personal de Tránsito procedió a la realización del test de alcoholemia de los protagonistas. La dama dio negativo. En tanto, el automovilista dio positivo. El número que saltaba tras el soplido de la pipeta era escaso (0,08 gramos de alcohol por litro de sangre). Sin embargo, por más mínimo que sea el consumo, la tolerancia es cero y la norma vigente obliga al secuestro del vehículo.

Lo más llamativo del asunto fue cuando el infractor fue identificado: Juan Antonio D’Amico. El nombre no llamaba la atención de nadie, salvo cuando alguien preguntó: ¿Cómo está padre? Se trataba de un cura.

El Padre Juan Antonio, es el titular de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de calle Baigorria, y es muy querido en su comunidad. “Ese poquito que le dio positivo, fue el sorbito del vino de misa”, explicó un feligrés.

Si se trató del vino Mistela tiene el perdón de Dios asegurado. Ahora, habrá que estar atentos en la semana, para saber si el Juez de Faltas Carlos Salgado opina lo mismo.



“Burrito”

El próximo sábado estará de visita en Bahía uno de los máximos ídolos de la historia River Plate, y una figura ligada para siempre con la Selección Argentina. Nos referimos a Ariel Ortega.

El “Burrito” dirá presente en la inauguración de las canchas de césped sintético de DUBa, a las 10 de la mañana en el Parque Independencia. Además de contar con el exfutbolista, en esa jornada de festejo habrá servicio de cantina, un partido de las estrellas, jugará la liga municipal de baby fútbol, se dará una exhibición del seleccionado femenino de la Liga del Sur y otra de integrantes del propio DUBa, y habrá dos partidos de fútbol senior: Bella Vista vs. Tiro Federal y Villa Mitre vs. Liniers. El cierre será a pura música con la banda local Káiser Carabela.

DUBa es una institución muy prestigiosa en la ciudad, que se dedica al desarrollo deportivo, artístico y social de las personas con discapacidad. Para todos los que quieran colaborar, se sorteara una camiseta firmada y la posibilidad de participar en una cena con el ídolo. La rifa es de 2.000 pesos y se pide al WhatsApp 291 436 1073.



Distinción

El próximo 2 de junio, Día de la República Italiana, nuestra querida compañera y prestigiosa locutora, María Palma Nazzaro, recibirá por parte del Gobierno de ese país, su tierra natal, una enorme distinción por su trayectoria y sus años de trabajo en diversos medios de nuestra ciudad.

Se trata de la “Stella al Merito del Lavoro” (Estrella al Mérito del Trabajo), un reconocimiento que no es para nada habitual, por lo que María Palma entrará en una muy selecta lista de personas que lo han obtenido en distintas partes del mundo. En el acto estará presente el cónsul general, Nicola Bazzani, el intendente Federico Susbielles, entre otras personalidades destacadas de la ciudad.

Más allá de sus múltiples dones, como los de ser una enorme profesional, buena persona, compañera, humilde y desinteresada, probablemente uno de los que más se destaquen en la persona de María Palma Nazzaro sea el del trabajo, un faro en su vida que fue construido por sus padres, cuando junto a ella, llegaron a la Argentina desde Italia, con el fin de buscar un buen porvenir, cosa que lograron con creces, a fuerza de puro esfuerzo y sacrificio.

Junto a su esposo, el también prestigioso locutor Raúl Degasperi, se la puede escuchar de lunes a viernes a las 6 de la mañana por La Brújula 24 FM 93.1.

¡Tanti auguri, María! Te lo sei meritato.



90

El pasado 8 de mayo el Sindicato de Trabajadores Municipales cumplió ni más ni menos que 90 años de vida. El gremio, una de las instituciones sindicales más antiguas del país, y que lidera actualmente Miguel Agüero, viene trabajando para poner en valor nuevamente la sede y el predio que posee en Cabrera y Fragata Sarmiento, que tuvo pérdidas por más de 500 millones de pesos en el trágico temporal del 16 de diciembre. Una tarea que además de dinero, lleva mucho tiempo y esfuerzo.

“Fue como si la mano de Dios se llevara todo. Estamos poniendo mucho entusiasmo en el trabajo, y en este mes de mayo vamos a ir inaugurando lo refaccionado y muchas cosas más”, comentó el secretario general.

Un dato muy triste fue que, en el día del aniversario del sindicato falleció Luis “Luque” Arias, un compañero muy querido en el gremio, miembro de la delegación de Villa Rosas. Por esa razón, se decidió que una de las canchas del predio lleve su nombre en forma de homenaje.