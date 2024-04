El vecino le destruyó la medianera y ahora se le llueve la casa

Alejandra es una vecina del barrio Noroeste. Vive desde hace años en calle Holdich al 1800, y está pasando un momento muy difícil por culpa de un vecino al que identificó como Enrique Garaggiola.

La imagen de esta mañana lo dice todo: está cuidando a su nieta, encerradas las dos en su habitación, porque en el living chorrea agua desde anoche, por todos lados. Térmica, enchufes, techo. Y obvio, tienen miedo de quedarse pegadas.

Según contó la mujer, hace un tiempo Garaggiola le picó la medianera y dejó un espacio entre ambas paredes, por eso cada vez que llueve tiene este problema. Pero eso no sería lo peor: “Me amenazó diciéndome que cierre el pico, que ya sabían lo que podían hacer ellos”, refirió.

Y agregó con indignación: “Él quería levantar una habitación arriba de mi casa, de mi carga. Le dije que no, que la pared era para mí. Como no los dejé, me rompieron todo, sacaron la membrana y dejaron un espacio entre pared y pared para que se me llueva. No puedo hacer nada, hace cuatro años que tengo levantada la casa y me la rompieron toda”.

“Anoche me salía agua por los enchufes. Cuando los veo y les quiero hablar, se meten para adentro y no dan la cara. Ahora está lleno de agua, y me puede agarrar corriente, un cortocircuito. No tendría por qué pasarme esto, yo no molesto a nadie. En Fiscalía me dijeron que solamente si iba con las tripas afuera o con la casa derrumbada podían hacer algo”, consideró.