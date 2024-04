“Esto no es crisis de agua, es crisis de gestión”

René Albouy, a cargo del Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur (UNS), habló con el equipo del programa Nunca es tarde, emitido por La Brújula 24, en relación con el problema que hoy afecta a Bahía Blanca.

Como se sabe, el suministro de agua se ve afectado porque, según explicaron desde la empresa ABSA, la acumulación de algas en el Dique Paso de las Piedras imposibilita el proceso de potabilización. Ante ello, el intendente Susbielles adelantó que se avanzará con la municipalización del servicio.

Ante ello, entre varios conceptos, el experto bahiense remarcó que “esto lo hemos estado hablando con gente de la Municipalidad, la concesionaria del servicio tiene pozos de captación en el Bajo San José y en el año 2012, también terminó de construir una batería de 16 pozos en proximidades de Cabildo, aunque no se hicieron las obras necesarias para inyectar esa agua subterránea al acueducto”.

“Es agua que se puede tomar directamente del pozo, que no hace falta tratarla. Esa era una forma de palear esta situación. Lo que no sabemos es si lo está haciendo ABSA o no, esa información no la tenemos”, lamentó el profesional.

En esa misma línea, Albouy analizó: “No es la primera vez que ocurre esta floración, es algo normal de los embalses de agua en superficie. Por eso siempre se habló de elaborar otro módulo para potabilizar el agua que viene del Dique. Mañana nos han convocado a una reunión en la Intendencia, para contar con la opinión nuestra y ver cómo se puede paliar esto”.

“En principio, yo insisto en el concepto de que no se trata de una crisis de agua, es una crisis de gestión y planificación. Por ejemplo, no tenemos información porque ABSA no dice si esa batería de pozos está operativa. Hay como un abandono manifiesto de todas esas obras, desde falta de las bombas que se instalaron, daños en la parte eléctrica. Es una gran inversión que se hizo en relación con otras alternativas, fue la más factible”, consideró.

De igual modo, dijo que “hicimos el estudio, definimos la cantidad de pozos que había que hacer e hicieron menos, pero nunca fuimos convocados ni participamos en la ejecución técnica de las obras. No es ni simple ni complicado, pero necesita un control. Tenemos entendido que eso lo hizo una empresa de La Plata. Además, la empresa contó en un momento que los pozos no sacaban el caudal estipulado. Después, en el diseño de esos pozos intervienen muchas otras cuestiones. Entregamos un diseño típico, pero no sabemos si se siguieron”.

En otro tramo de la entrevista, el especialista refirió que “nosotros ya habíamos planteado extraer un metro cúbico de agua, que son mil litros por segundo para inyectar al acueducto con esos 30 pozos. Es lo que uno esperaría para paliar este problema, inyectar agua subterránea para diluir este problema de algas y facilitar el trabajo en los filtros”.

¿Municipalizar el servicio?

“A esta gestión municipal le toca este problema, pero, desde su inicio y antes de que surgiera esto, muy comprometidos con este problema del agua, que es un elemento básico para todos. Que se municipalice y se gestione políticamente como corresponde, tampoco es que garantiza nada. Acá necesitamos plantear soluciones y que no se siga extendiendo en el tiempo sin ver nada nuevo”.