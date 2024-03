Fin de semana extra largo: qué días son feriados y cuáles laborales

Argentina vivirá desde este jueves un fin de semana extra largo de que se extenderá hasta el martes inclusive y combinará las festividades de Semana Santa con el feriado nacional correspondiente al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y una jornada con fines turísticos.

Si bien son varios los que contará con los seis días de descanso, en realidad solo son tres los feriados, por lo que habrá varios argentinos que deberán interrumpir para trabajar.

Para quienes no tengan que trabajar el Jueves Santo, que es una jornada no laborable, habrá seis días de descanso, ya que un día después, denominado Viernes Santo, es feriado.

Es decir, el jueves en realidad no es un feriado nacional, sino que es optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos y puestos de la administración pública.

La diferencia entre un día no laborable y un feriado radica en que el primero deja la decisión de si se trabaja o no en manos del empleador, mientras que en el feriado nacional rigen las normas de descanso dominical. Además, el feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple.

En tanto, este año Semana Santa se acopla con el feriado del martes 2 de abril, Día de Conmemoración a los caídos en Malvinas, por el feriado puente del lunes 1º de abril.

Así queda el cronograma

-28 de marzo: Jueves Santo (no laborable).

-29 de marzo: Viernes Santo (feriado).

-30 de marzo: Sábado de Gloria (o Sábado Santo, día laborable).

-31 de marzo: Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua).

-1 de abril: feriado puente con fines turísticos.

-2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado).

