Seguirá detenido el hombre que le tiró la botella a Milei

El juez Ariel Lijo resolvió decretar el procesamiento de Gastón Ariel Mercanzini por considerarlo autor de la agresión al presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei el 10 de diciembre, día de la asunción presidencial y, a su vez, convertir en prisión preventiva la detención. Por ende, seguirá entre rejas hasta que se realice el juicio.

La justicia considera a Mercanzini “en principio, autor penalmente responsable del delito de lesiones dolosas en grado de tentativa cometidas contra el Sr. Presidente de la Nación, doctor Javier Milei y contra Karina Milei y lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad policiales, las cuales concurren de manera ideal entre sí (de conformidad con lo normado en los artículos 42, 45, 54, 89 y 92 en función del 80 inc. 8 del CP. y artículo 306 del CPPN.)”.

Además, Lijo decidió convertir en prisión preventiva la detención de Mercanzini. Al mismo tiempo se trabó embargo sobre los bienes y/o dinero respecto del acusado hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000). Mercanzini, que fue funcionario de Cultura de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), también fue procesado por las agresiones que sufrió el Subcomisario Guillermo Armentano.

El hecho ocurrió el domingo 10, cuando el Presidente viajaba junto a su hermana desde el Congreso hacia la Casa Rosada tras haber asumido el cargo. Horas después, el video de la agresión se viralizó en las redes y la Policía Federal decidió hacer la denuncia en los tribunales de Comodoro Py.

Sobre la agresión, trató de pedir disculpas: “No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí”.

Con información de Diario Popular