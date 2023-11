WhatsApp planea incluir publicidad dentro de la aplicación

WhatsApp es de uso gratuito y no requiere de ninguna suscripción para poder ser usada. Tampoco tiene anuncios, pero parece que eso va a cambiar en un futuro porque recientemente, se ha confirmado que en un futuro, se incluirían anuncios dentro de la aplicación, eso sí, no se verían dentro de los chats o en la bandeja de entrada.

WhatsApp podría mostrar anuncios en el futuro

En una entrevista con el medio brasileño Folha de S. Paulo, Will Cathcart, responsable de WhatsApp, ha hablado sobre el futuro de la aplicación y de cómo Meta hace dinero con WhatsApp. Cuando fue preguntado sobre si se incluirán anuncios en algún momento, respondió que la compañía no pondrá anuncios dentro de los chats.

Además, añadió que tampoco se planea añadir anuncios en la bandeja de entrada entre los mensajes porque la gente no quiere ver anuncios solo al abrir la app. Sin embargo, no descartó la idea de que en un futuro se muestren anuncios en otras partes de la app que no sean la bandeja de entrada o el interior de los chats.

El ejecutivo de WhatsApp dijo que, eventualmente, los canales públicos o los estados, podrían mostrar algún tipo de anuncio. Además, añadió que se barajan otras formas de monetizar la aplicación, como cobrar a la gente por unirse a algún canal, algo que ya hace Telegram en la actualidad.

Esta no es la primera vez que WhatsApp considera mostrar anuncios a sus usuarios. En 2018, la plataforma barajó la posibilidad de añadir anuncios en los estados. Sin embargo, la idea se retrasó por miedo a la reacción de los usuarios. No se ha comentado nada acerca de si se añadiría una suscripción para no ver los anuncios (como han hecho Instagram y Facebook recientemente) en caso de que finalmente se acaben incluyendo. Veremos a ver si esta vez se incluyen o si termina siendo solo una idea.