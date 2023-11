La columna de la Ubfal: Eva Bargiela se reencontró con Facundo Moyano

La periodista de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula dentro de su ya habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“La sorpresa ayer fue el reencuentro de Eva Bargiela con Facundo Moyano. No se sabe si van a volver, pero se debían una charla porque él no dejó en claro que no quería que esté en la pista de baile del reality de América TV. Se los vio a ambos muy sonrientes y él le habría pedido perdón por su actitud”.

“Del casamiento de Nicole y Urcera sé que fue muy lindo, al aire libre, con 21 grados de temperatura y ambas familias ensambladas. Manu se cambió el peinado y despertó todas las reacciones. Están muy enamorados, ella tiene 43 años y él 32. Indiana fue la única hija que no concurrió porque tenía exámenes y se prevé que esté presente en un mes. La modelo ya se había casado con Nacho Herrero y con Fabián Cubero”.

“Hoy se define si entra o no Alex Caniggia a Gran Hermano VIP luego de ser expulsado por indisciplina. Parece difícil que se produzca esa vuelta. Su novia Melody Luz tiene que presentarse en el Bailando. Ayer a Marcelo Tinelli le fue muy bien con la presencia de Panam, a punto tal de que le ganó a Los 8 Escalones”.

