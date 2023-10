La columna de la Ubfal: entretelones de la renuncia de Zaira Nara al Bailando

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales noticias del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“Hablé con Zaira Nara y la entiendo. No sé si hubiese renunciado, el enojo de Marcelo Tinelli es porque mandó un comunicado y no hablé con él, algo en lo que el conductor del Bailando tiene razón. Sin embargo, comprendo que ella se haya sentido mal a raíz de los dichos de Coty, porque a veces algunos no se dan cuenta de la dimensión de las cosas. El que mejor estuvo fue Marcelo Polino. No creo que haya marcha atrás en su decisión, más allá de que se va a perder una fortuna. Hay una agencia de por medio”.

Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ xq lo qué pasó ayer es mi límite . No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira . Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras . https://t.co/f4PHvk3DCQ — Zaira (@zairana) October 27, 2023

“Fátima Florez estaba lista y nunca salió al aire para personificar a Charlotte Caniggia. Le habían prometido que iba al final del programa, pero no llegó a entrar. Me dicen que no se enojó, que lo tomó bien, entendiendo que lo que importa es el minuto a minuto en el vivo. Dicen que aparece hoy en el programa grabado. Ayer Marcelo hizo 7.1 y están muy contentos con el número”.

“Anoche ya no estuvo Got Talent Argentina, Telefé decidió que los jueves se emita solo Traicionada, la telenovela turca que es un furor. Solo se va a poner en pantalla desde los domingos y hasta los miércoles inclusive. El reality está en su tramo final y pronto ya se van a conocer los finalistas del certamen”.

