Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Olimpo tiene dos resultados a favor este domingo en el Federal A pero con el único objetivo de avanzar a las semifinales.

Tras vencer a Atenas de Río Cuarto, el aurinegro recibirá en el Roberto Carminatti a Independiente de Chivilcoy este domingo a las 16.30 horas.

A propósito de lo que viene, el goleador aurinegro Luis Vila, que lleva 11 goles en la temporada, anticipó el duelo en LA BRÚJULA 24.

Sobre el triunfo ante Atenas opinó que “trabajamos muy bien el partido, nos costó el primer tiempo encontrarle la vuelta al esquema q plantearon, pero nunca sufrimos, y el segundo tiempo creo que fuimos superiores y manejamos los tiempos”.

Mientras que sobre el duelo ante los de Chivilcoy, el de Tornquist dijo que “como toda final va a ser un partido duro, como lo fue el año pasado cuando los enfrentamos en estas instancias, vamos a tener que estar tranquilos y manejar nosotros la pelota”.

Por otro lado, sobre cómo manejan la ventaja deportiva en los playoffs, Vila indicó que “a veces puede jugar en la cabeza, pero un gol te puede dejar afuera. La ventaja te da la tranquilidad para manejar los tiempos del partido, pero nosotros buscamos ganar, porque sabemos cómo es el fútbol y no hay que asumir riesgos”.

“Mi objetivo siempre fue ascender. Para eso vine el año pasado y por el mismo motivo me quedé. No existe otro objetivo en mi cabeza que no sea ascender”, sentenció el goleador.