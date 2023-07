“En Bahía, los autos de Uber se caen a pedazos”, disparó Martín Moyano

En los últimos meses comenzó a crecer la presencia de Uber en Bahía. Se sabe que no está permitido su funcionamiento en la ciudad, por la falta de reglamentación que lo habilite para tomar viajes desde la legalidad, tal como ocurre en otros lugares del país.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el titular de la Dirección de Ordenamiento Urbano del municipio, Martín Moyano, aclaró: “Tenemos que comprobar la transacción comercial. Si alguien lleva a una persona en el auto en el asiento delantero es más difícil probar si es un amigo o un pasajero. Eso es en términos de procedimiento la situación compleja”.

“Realizamos una fiscalización con una persona que por lo general trabaja con nosotros y hace las veces de testigo. En la ciudad hay una ordenanza aprobada por el HCD que establece las condiciones para transportar pasajeros dentro de la ciudad. Uber está por fuera de la norma”, resaltó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, Moyano reveló que “no es una emboscada, es un procedimiento que se realiza con antelación porque cuando agarro un trucho en la calle tengo que corroborar la transacción comercial. Lleva tiempo encontrar a esa persona que hace estos viajes y cobra”.

“El debate se entiende, es gente que está trabajando, al igual que taxistas y remiseros, aunque estos últimos cumplen con la normativa. El procedimiento se eleva al Tribunal de Faltas donde cada uno puede esgrimir su derecho a defensa”, comentó, en otro segmento de la entrevista radial.

Asimismo, recordó que “en el país, hay lugares donde están trabajando, algunos con normativas locales. Desde el municipio quiero aclarar que no es caprichoso que exista la ordenanza. Quienes manejan Uber son conductores que no están calificados para realizar la tarea, muchos no tenían licencia, menos aún el carnet profesional, autos que se caen a pedazos y ni siquiera cuentan con cinturón de seguridad”.

“No estamos persiguiendo exclusivamente a Uber. Los criterios de la ordenanza apuntan a la seguridad, se debe cumplir mediante un seguro al pasajero. El carnet profesional implica el trámite de averiguación de antecedentes penales. Es más delicado, no se trata de estar en contra de Uber, una plataforma masiva que debería tener criterios más claros”, finalizó.