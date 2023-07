Moreau sobre el gasoducto: “No se podía esperar como aconsejaba el FMI”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, destacó hoy la puesta en funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner y afirmó: “El FMI nos decía que no pusiéramos el gasoducto en el primer semestre, que podía esperar, pero no, no podía esperar porque los argentinos no pueden esperar y es necesario para el país”.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja señaló además que “el gasoducto es uno de los hitos más importantes de la historia democrática contemporánea” y agregó que “esto no es de un gobierno, es de todos los argentinos y argentinas, ya que no solo garantizará el abastecimiento de gas a las industrias argentinas durante el invierno, sino que también permitirá continuar ampliando la conexión de gas por red a muchos hogares que hoy no tienen acceso”.

En respuesta a las críticas expresadas por sectores de la oposición en redes sociales, Moreau replicó que “el mensaje de Mauricio Macri me parece muy hipócrita, dijo algo en Twitter que no tenía nada que ver con la realidad, porque cuando tuvo la responsabilidad de hacerlo, no ocurrió nada” y añadió que “su falta de decisión política fue muy clara y eso le costó a los argentinos más de 8 mil millones de dólares que la obra no comenzara”.

En ese sentido, indicó que “hay que llamar a las cosas por su nombre: hay que hablar del Gasoducto Néstor Kirchner y de la deuda más grande en la historia del FMI, que se llama Mauricio Macri, porque ellos la tomaron” y pidió que el expresidente “tenga la grandeza de reconocer algo que servirá para los próximos 200 años de Argentina”.

Asimismo, reflexionó sobre el hecho de que “la deuda tomada por Macri es la más grande de la historia argentina, pero también es la más grande otorgada por el FMI. Nunca había pasado que el FMI tuviera un préstamo de esas características y está relacionado con esta especulación financiera que no queremos, una Argentina que tiene condicionada su producción, su soberanía energética y su sistema económico”.

Además, subrayó “el esfuerzo que Sergio Massa está haciendo desde hace 11 meses para ordenar esta economía tan difícil y me parece que es un momento en el que debemos reconocer que una de las condiciones más importantes en este momento de Argentina es crear empleo y fortalecer los ingresos de los argentinos y argentinas, y no podemos retroceder”.

Por último, advirtió que “no habrá soluciones milagrosas, no habrá soluciones mediante ajustes, no habrá soluciones que afecten los derechos, es un camino intenso y difícil” y expresó que “estoy convencida de que Sergio es el hombre indicado para transitar este proceso en este momento de Argentina”.