Cristina: “La inflación no para con la dolarización”

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra la idea de dolarizar la economía y además exigió revisar el acuerdo con el FMI por considerarlo inflacionario, durante una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata.

“La inflación no para con una dolarización”, dijo con lo cual descartó esa salida que propone un sector de la oposición. “¿Qué quieren con esto de la dolarización?”, se preguntó la vicepresidenta. “Cuando reflotan estas teorías que tanto daño le hicieron a la sociedad uno se pregunta: ¿Es posible? No me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.

La dirigente remarcó que “la historia de la convertibilidad es la historia de la dolarización” y marcó que “estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía”.

“Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas”, manifestó la Vicepresidenta.

Por otro lado, Cristina afirmó que el acuerdo firmado con el FMI es “inflacionario” y añadió que ese efecto reviste el “gran problema que tiene la sociedad argentina”, por lo que exigió que se revisen las cláusulas.

La expresidenta aclaró que “nadie dice que no haya que pagarle” al FMI, “más allá de la discusión de las sobretasas”, aunque sí abogó por que “se revisen las condicionalidades” del acuerdo.

Durante su discurso en varias ocasiones los asistentes coreaban “Cristina presidenta” y las respuesta de la vicepresidenta fue que “no se hagan los rulos” y más tarde dijo que ya había dado todo.

Fuente: La Nación / Télam