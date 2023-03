Fórmula 3: Colapinto terminó décimo en su debut

Franco Colapinto pudo revertir una complicada competencia en la prueba principal de Fórmula 3 FIA que se corrió este domingo en el circuito bareiní de Sakhir y, luego de perder un par de lugares en la primera parte, sobre los últimos giros consiguió recuperarse y ser décimo con el coche de MP Motorsport al cabo de las 22 vueltas.

Desde la 12ª posición, el piloto argentino intentó avanzar en la partida pero fue superado por los británicos Zack O’Sullivan (Prema Racing) y Luke Browning (Hitech Pulse – Eight), y el colombiano Sebastián Montoya (Hitech Pulse – Eight), con quienes integró un grupo durante varios giros, hasta que un toque entre Jonny Edgard (MP Motorsport) y Luke Browning (Hitech Pulse – Eight) los obligó a estos a ir a boxes y a los demás avanzar un par de lugares en la pista.

En las últimas vueltas, los retrasos de Leonardo Fornaroli y O’Sullivan hicieron que Colapinto escalara otro dos puestos y terminando la carrera bajo condición de AS por un exceso de Smith en el frenaje de la curva uno y que terminó colisionando contra el coche de Roberto Faria. Además, otra maniobra polémica entre Paul Aron (Prema Racing) y O’Sullivan hizo que los comisarios sancionaran a Aron luego de la competencia y con ello el argentino ascendió a la zona de puntos.

El ganador de la carrera fue el brasileño Gabriel Bortoleto, debido a que Gabriele Minì quien cruzó la meta antes que todos fue sancionado con 5 segundos por no respetar el procedimiento de largada y por ello fue reubicado en el octavo puesto. Oliver Goethe completó el “1-2” de Trident, en tanto Dino Beganovic (Prema Racing), fue el tercero.

Fuente: Campeones / La Brújula 24