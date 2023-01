Dakar 2023: abandonó Terranova y Loeb se adueñó de la cuarta etapa

El francés Sebastien Loeb -BRX- gana su primer parcial de la Edición 45° del Dakar 2023, imponiéndose en la Etapa 4 -Hail/Hail, 577 kms., con 425 kms. de especial- a pesar de que ha vuelto a sufrir problemas mecánicos con su ‘Hunter’ que lo dejaron sin dirección asistida en los 25 kilómetros finales, en los que tuvo que parar y ceder tiempo. Por la mañana, había dejado la carrera su compañero de equipo, el mendocino ‘Orly’ Terranova, con una lesión lumbar.

Al de Avignon, le siguieron Stéphane Peterhansel -Audi-, Carlos Sainz -Audi-, Nasser Al Attiyah -Toyota-, Yazeed Al Rahji -Toyota-, Henk Lategan -Toyota- y Mathias Ekströn -Audi-. La jornada fue un duelo bien francés, porque Loeb y Peterhansel se disputaron palmo a palmo el especial, que finalmente fue para el ex WRC.

La etapa -en forma de horquilla, hacia el oeste, desde Hail- transitó primero un territorio de dunas muy altas, antes de que los coches regresen al llano de arena y con ‘hierba de camello’ donde se dirimió la definición del parcial.

En los primeros 10 kilómetros del día, dejó la carrera el argentino Orly Terranova, quien sintió un fuerte dolor de espalda -a consecuencia de un golpe recibido en la etapa de ayer- que le impidió continuar manejar y decidió regresar al campamento: “Ayer, en el Km340, he pegado un golpe muy fuerte en un salto, caí sobre mi lado y sentí un golpe de mi lado. La verdad, es que fue fuerte pero no me dolía nada y cuando llegué al Km15 empecé a sentir un dolor muy fuerte que se hacía insostenible, a medida que íbamos avanzado y no se podía manejar”. Tras hacerse un control médico en el hospital del campamento, Terranova decidió que era mejor no continuar la carrera, por lo que la representación argentina y “la Armada Mendocina” pierden a uno de sus representantes más importantes.

Para Loeb, la victoria no apagó la frustración que le produce no poder terminar el día sin problemas: “Hemos hecho 25 kilómetros sin dirección asistida al final. Creo que hemos perdido todo lo que habíamos ganado, entre 5 y 10 minutos. Hemos llegado a detenernos por completo. Ni tengo dirección asistida ni me queda fuerza en los brazos. Hemos hecho el mejor tiempo, pero es muy frustrante acabar así. La única solución ahora es atacar y esperar que los demás también tengan problemas y yo no, pero hace tres días que solo los tengo yo. Hemos estado a punto de salirnos de la pista y dar vueltas de campana por culpa de la dirección, así que la victoria del día sirve de compensación”.

🚚 Jaroslav Valtr (Tatra Buggyra ZM Racing) absolutely hammering it! 🤟 #Dakar2023 pic.twitter.com/74IEnSyQhO — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2023

El caso contrario, fue el de Peterhansel: “Es la primera especial en la que no hemos tenido pinchazos y hemos podido marcar nuestro ritmo desde el principio, pero para hacer un buen tiempo hay que sufrir, es casi como un combate de boxeo: saltas sobre la hierba de camello, te golpeas con las dunas y, si no haces eso, no haces buen tiempo. Para el cuerpo, la intensidad es intermedia. Llevamos buena suspensión, pero tampoco podemos hacer milagros y recibimos muchos impactos. ¿Podremos recuperar lo que perdimos los dos primeros días? Esa es la pregunta que nos hacemos”.

Mientras tanto, el que sin ganar la etapa sonríe desde el frente del rally, es Al Attiyah: “Era una etapa difícil con mucho fuera de pista y mucha hierba de camello. Hemos pinchado una vez, pero hemos podido atacar. Era una especial buena para nosotros, hemos ido rápido y sin errores. La navegación de Mathieu ha sido estupenda. Cuarta jornada terminada, a ver qué trae la quinta”.

La general la conduce Al Attiyah, sobre Al Rahji +18.18; Peterhansel +18.52; Sainz +32.55 y Lategan +45.25.

Los otros dos argentinos, tuvieron un jornada -en general buena-. Sebastián Halpern -Mini- fue 15° en la etapa y marcha 28° en la general: “Fue una etapa súper divertida, con todos los terrenos; había arena, había piedra, había piso duro. Mucho camino de arena, rápido y roto, disfruté mucho el manejo en el día de hoy y seguimos desarrollando este auto nuevo”.

Mientras que el de Toyota, Juan Cruz Yacopini, fue 18° en el parcial y en la General se mantiene en sus objetivos con el 16° puesto: “La cuarta etapa, la hicimos, estamos muy contentos. Fue una etapa muy dura, de arena, a pesar de la lluvia la arena de las dunas no estaba dura, esta súper batida. Hemos gastado 450 litros de combustible en una etapa de 400 kilómetros, pero nada, muy contentos, con ganas de seguir, el Dakar está siendo muy duro pero nos está yendo bien”.

A glimpse at the highlights of Stage 4, a challenging 425km loop at altitude to the west of Ha'il. 🏍 🚚 🚗#Dakar2023



See the full highlights here: https://t.co/HeU9S6mYQQ pic.twitter.com/8tezXBxaSC — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2023

La etapa de mañana es otro rulo con largada y llegada en este campamento de Hail, con una distancia de 646 kms., de los que 375 kms. corresponden a la prueba especial.

Cadena 3 Motor, de nuestro Enviado Especial a Arabia Saudita. Fotografías: ShakeDownTeam, Dakar.com y Red Bull Content Pool.

Fuente: LB24 / Cadena 3.